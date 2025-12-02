El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentarán en uno de los partidos más destacados de la temporada, que ha caído en esta ocasión en la jornada 19 de la Liga. El Camp Nou acoge un grandísimo partido en el que ambos se juegan mucho, ya que sólo les separan tres puntos en la clasificación del campeonato. A continuación te contamos el horario, dónde ver por TV y online en directo el encuentro de La Liga entre Barcelona y Atlético de Madrid.

El Barcelona recibe la visita del Atlético de Madrid en el Camp Nou el partido que corresponde a la jornada 19 de la Liga. Los azulgranas son los líderes de la clasificación, pero los colchoneros están a tres puntos de ellos, por lo que se espera un auténtico partidazo en el feudo culé donde puede ocurrir de todo. Además, hay que tener que los de Hansi Flick vienen dejando muchas dudas estas últimas semanas, mientras que los pupilos del Cholo Simeone están en un momento de forma en el que parecen imparables.

A qué hora juega el Barcelona ante el Atlético de Madrid en La Liga

La Liga ha programado este frenético Barcelona – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 19 del torneo liguero para este martes 2 de diciembre. El organismo que controla el campeonato español ha fijado este partidazo entre los azulgranas y los rojiblancos en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados en los aledaños del Camp Nou para que el balón ruede de manera puntual en este encuentro.

Dónde ver gratis en directo el Barcelona vs Atlético de Madrid por TV y online

Uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos del campeonato español para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del torneo fue Movistar+. Este Barcelona – Atlético de Madrid de la jornada 19 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar la Liga o Movistar+ Plus. El primero de ellos forma parte del paquete de pago que incluye todo el fútbol español, mientras que el segundo de ellos estaría incluido en el paquete básico de este operador.

Todos aquellos aficionados del cuadro culé, del conjunto colchonero y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 19 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también tendrá su página web a disposición de todos sus clientes para que puedan ver todo lo que suceda en el Camp Nou con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este choque de la jornada 19 de la Liga que se jugará en el Camp Nou. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Atlético de Madrid desde una hora y media antes de que arranque el choque en la Ciudad Condal. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones relevantes que se produzcan en el campo culé.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Atlético de Madrid

Por otro lado, los hinchas de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 19 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en el Barcelona – Atlético de Madrid.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Atlético de Madrid

El Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, será el estadio donde se disputará este vibrante Barcelona – Atlético de Madrid que corresponde a la jornada 19 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957, pero hace unas semanas vivió su reapertura después de más de dos años de reformas. Todavía no está terminado y por ahora sólo pueden acceder a él unas 45.000 personas y se espera que haya un lleno absoluto para animar a los suyos a remontar el vuelo e imponerse a un rival tan complicado como es el equipo que dirige el Cholo Simeone.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea para que imparta justicia en este Barcelona – Atlético de Madrid de la jornada 19 de la Liga. Pablo González Fuertes estará controlando todo en el VAR revisando las acciones polémicas que se produzcan para, si considera necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará localizado en la banda del Camp Nou.