Barcelona-Atlético de Madrid: quién ha ganado más partidos en sus enfrentamientos

Barcelona y Atlético de Madrid, dos de los clubes más importantes de la historia del fútbol español, se enfrentan este martes, 2 de diciembre, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. El partido se encuentra adelantado a causa de la disputa de la Supercopa de España. Los colchoneros llevan sin perder en liga desde agosto ante el Espanyol. Por su parte, el Barcelona no conoce la derrota desde el Clásico de octubre.

Cuántas veces han jugado el Barcelona contra el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid y FC Barcelona se han visto las caras en 176 partidos de Liga. El primer enfrentamiento liguero se remonta a la temporada inaugural del campeonato. Aquel duelo, disputado en el antiguo Metropolitano en marzo de 1929, terminó con triunfo colchonero por 4-1 gracias a los dobletes de Cosme e Yllera. La revancha llegó en la segunda vuelta: el 26 de mayo de 1929, el Barcelona ganó 4-0 en Montjuïc con goles de Sastre, un doblete de Samitier y otro de Walter, un resultado que allanó el camino del club hacia su primer título de Liga.

Quién ha ganado más veces en los Barcelona – Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid suma 53 victorias en sus duelos ligueros frente al FC Barcelona, mientras que el conjunto azulgrana ha logrado imponerse en 81 ocasiones y 42 partidos han terminado en empate. En el apartado goleador, el Barcelona acumula 337 tantos y el Atlético ha marcado 253.

En el recuerdo reciente destacan dos enfrentamientos decisivos. El 17 de mayo de 2014, el Atlético se proclamó campeón de su penúltima Liga en el Camp Nou en un partido en el que el ganador se llevaba el título y a los rojiblancos les bastaba con empatar. El 1-1 final, con el gol de Godín, selló el campeonato para el conjunto madrileño. Un año más tarde, el 17 de mayo de 2015, fue el Barcelona quien aseguró el título liguero al imponerse 0-1 en el Vicente Calderón gracias a un gol de Messi.

Balance y estadísticas del Barcelona – Atlético de Madrid

En el cómputo general y teniendo en cuenta todas las competiciones, el enfrentamiento entre FC Barcelona y Atlético de Madrid se ha producido en 248 ocasiones. El primer choque oficial se remonta al 19 de abril de 1925, en unas semifinales de Copa que comenzaron con un 3-2 favorable al Barcelona en la ida disputada en la Ciudad Condal. La vuelta, celebrada en Madrid, terminó con triunfo rojiblanco por 2-1, lo que obligó a un duelo de desempate que finalmente cayó del lado azulgrana con un 2-1.

Del total de enfrentamientos, el Barcelona acumula 112 victorias, mientras que el Atlético suma 79, además de 57 empates. Para los culés, solo el Real Madrid supera esta cifra de duelos directos, con 257 partidos; en cambio, para los colchoneros, el Barcelona es su rival más frecuente con 240 encuentros. En el apartado goleador, el conjunto azulgrana registra 464 tantos, frente a los 365 marcados por el equipo madrileño.

Un dato llamativo aparece en el registro disciplinario. Las tarjetas amarillas han sido más numerosas para el Atlético, con 409 amonestaciones, mientras que el Barcelona acumula 337 desde que este tipo de sanciones comenzó a aplicarse en 1970. En cuanto a expulsiones, la diferencia es mínima: 35 para los azulgrana y 38 para los rojiblancos, reflejando un equilibrio mayor en este tipo de acciones.

Los jugadores más destacados en los Barcelona – Atlético de Madrid

En el apartado individual, Lionel Messi destaca como el futbolista que más veces ha disputado un Atlético de Madrid vs FC Barcelona en LALIGA EA SPORTS. El argentino acumuló 30 partidos en este enfrentamiento y, además, ostenta el récord de goles en estos duelos ligueros con un total de 26 tantos entre 2004 y 2021. Tras él aparece César Rodríguez, que firmó 14 goles en este tipo de encuentros entre los años 1942 y 1955.

En el bando rojiblanco, el jugador con mayor número de participaciones frente al conjunto azulgrana es Jorge Resurrección “Koke”. El capitán del Atlético ha estado presente en 36 encuentros contra el Barcelona, de los cuales 26 corresponden a partidos de LALIGA. De hecho, su estreno con el primer equipo colchonero se produjo precisamente ante los culés, el 19 de septiembre de 2009 en el Camp Nou, un detalle que refuerza aún más su vínculo con este enfrentamiento histórico.