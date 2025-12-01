Flick justifica su imagen devastado tras el Alavés: «Estaba decepcionado y discutí con Marcus Sorg»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar el duelo adelantado de la jornada 19 de la Liga contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El entrenador del Barcelona habló del partido y explicó su imagen triste el pasado fin de semana después del duelo contra el Alavés.

«Sabemos que jugamos ante un equipo fantástico y con muchísima calidad. Y ante uno de los mejores entrenadores. Estamos en lo más alto de la tabla y es lo que queremos. Pero queda mucho. Tenemos que trabajar mucho y hay muchos equipos fantásticos arriba. Estoy contento, estamos recuperando jugadores y queremos recuperar nuestro nivel que es lo más importante», comenzó señalando Hansi Flick en rueda de prensa.

«Hacemos demasiados errores. Tenemos la calidad para controlar el juego. Tenemos que subir el nivel, somos capaces de hacerlo, y es lo que quiero ver», señaló el entrenador alemán.

Flick también explicó su imagen viral devastado en el banquillo tras el partido contra el Alavés: «Sería bueno ganar el primer partido contra un grande. Estaba decepcionado tras el partido, porque vimos dos tarjetas rojas. Cuando marcamos el tercero, sacaron la roja al Marcus y yo estaba discutiendo con él. Es mi amigo, la persona más importante que tengo aquí, es de mi familia. Estaba pensando en esa discusión. No hay nada más. Soy fuerte para enfrentarme a todo lo que pase en la temporada y el club. Estoy contento de estar aquí».

Sobre Pedri: «Sí, podría ser titular». «Lo veremos mañana. Raphinha solo ha hecho el rondo y después ha salido. Puede jugar 90 minutos, pero veremos qué pasa. Araújo no está listo todavía, es una situación privada. Os pido que respetéis con él», reveló Hansi Flick.

«Estoy contento con los aficionados. La situación es la que es, los aficionados lo saben. Estoy contento con la interacción del público», comentó el entrenador alemán.

«No, ahora no es buen momento de hablarlo. No está listo para jugar. Vamos a por el siguiente paso, estamos contentos con eso», comentó sobre el regreso de Ter Stegen.

«Es la misma presión que el año pasado. En el inicio del curso les dije que sería más difícil, porque todos quieren ganar al campeón. Estamos líderes, pero no estamos en nuestro mejor nivel. Debemos dar esos pasos para llegar a jugar nuestro mejor fútbol», añadió el entrenador del Barcelona.

«No lo ví. Me llegaron mensajes, sé que algo pasó y miré el resumen. Solo me centro en mi equipo, en el siguiente partido. En nada más», valoró el técnico alemán sobre el Madrid.

Sobre el Atleti: «Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel contra este equipo. Es uno de los mejores equipos de Europa, tienen mucha calidad y han subido ese nivel en el mercado de fichajes. Me gusta verles jugar, tienen un ataque muy bueno».