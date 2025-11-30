La imagen que da la vuelta al mundo: Raphinha consuela a un Flick al borde de las lágrimas

El Barcelona ganó este sábado por 3-1 al Alavés, colocándose líder de la Liga a la espera de lo que haga el Real Madrid en Gerona este domingo, pero la imagen que más preocupó al barcelonismo ocurrió al final del partido. Raphinha, uno de los jugadores más importantes del equipo culé, consoló ¡a Hansi Flick! El entrenador del Barcelona, sentado en su banquillo, estaba hundido, casi llorando, mientras el futbolista brasileño le decía unas palabras.

No ha sido una semana fácil para Hansi Flick, que se vio totalmente superado por el Chelsea en Champions y que, sobre todo, ve como su Barcelona no es ni mucho menos el equipo compacto y seguro de la temporada pasada. El Barça ha perdido los tres principales exámenes de esta temporada (PSG, Real Madrid y Chelsea) y su futuro está en duda para la próxima temporada.

Tras ganar al Alavés, Raphinha se acercó a un Flick prácticamente hundido, al borde de las lágrimas. El futbolista brasileño tiene una excelente relación con su técnico, de ahí la confianza para poder charlar frente a las cámaras, en el banquillo del Camp Nou, en una especie de consuelo. Raphinha, además, regresó este sábado al equipo titular tras una larga lesión.

En el vídeo, captado por las cámaras de DAZN, no se llega a ver lo que le dice exactamente Raphinha a Flick, pero sí es evidente que están teniendo unas palabras de consuelo con el entrenador al borde de las lágrimas. Flick niega varias veces con la cabeza y sus gestos no son precisamente de estar muy cómodo.

Y todo ello tras ganar al Alavés, en un partido que no fue fácil para los culés, pero que sí se llevaron tres puntos muy valiosos para seguir peleando por el título de Liga tras el golpe en Champions. Tras el encuentro, Hansi Flick no hizo referencia a este encuentro con Raphinha que se hizo delante de las cámaras, es decir, plenamente consciente ambos de que iban a ser grabados.