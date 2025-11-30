La censura de la Liga de Tebas oculta la expulsión de dos personas asistentes del Barcelona

La Liga de Tebas sigue con su censura en las retransmisiones de los partidos y eso lleva a no enfocar ni emitir cosas importantes que ocurren en el terreno de juego. Por ejemplo, en el Barcelona – Alavés que se jugó este sábado en el Camp Nou, hubo dos ayudantes directos de Hansi Flick que fueron expulsados, pero esas expulsiones no se vieron por televisiones. Los espectadores no supieron de esas tarjetas rojas a miembros técnicos del Barcelona por la política de retransmisiones de la Liga.

En concreto, tanto Marcus Sorg, segundo entrenador del Barcelona, como José Ramón de la Fuente, preparador de porteros, fueron expulsados durante el encuentro de este sábado. Sorg vio la tarjeta roja en el minuto 90 por «salir de su zona técnica gesticulando y protestando al árbitro una de las decisiones tomadas durante el encuentro».

En el caso de De La Fuente, expulsado en el minuto 65, fue «por protestar aisladamente desde su área al árbitro asistente número 1». Ambas explicaciones vienen dadas en el acta del Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro del partido, que expulsó durante el encuentro a ambos integrantes del cuerpo técnico del Barcelona. Las sabemos por el acta, porque por la retransmisión televisiva no se vio nada.

Así, la Liga de Tebas ocultó dos expulsiones que son relevantes en el transcurrir del partido, pero que los espectadores que vieron el partido ni se enteraron. Hubo alguna vez que enfocaron al banquillo del Barcelona, pero no se llegó a saber qué ocurría. Esto viene en concordancia con lo que hace la Liga desde hace tiempo, eligiendo los planos, el enfoque y todo lo que tiene que ver con la retransmisión de sus partidos. Un control por parte de Tebas que lleva a la censura.

En lo deportivo, el Barcelona ganó por 3-1 al Alavés tras empezar perdiendo (el conjunto vasco marcó su gol en el primer minuto de partido) y se colocó líder de la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Eso sí, el conjunto de Xabi Alonso juega este domingo su partido correspondiente a esta 14ª jornada de Liga.