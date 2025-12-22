Un canterano del Barça se retira a los 27 años por salud mental: «No quiero sufrir más»

La salud mental es un tema cada vez más visible en el deporte, a todos sus niveles. El último caso público en el fútbol español ha sido el del jugador del Algeciras CF, Èric Montes. El que fuera capitán del juvenil del Barça ha anunciado su retirada a los 27 años de edad, para preservar su salud mental. «Va a sonar un poco duro, pero me da igual: quiero dejar el fútbol de manera profesional», declaró el jugador español en sala de prensa.

El canterano blaugrana comenzó a sopesar la decisión durante su baja por una lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el 31 de enero. El Algeciras, equipo que milita en el Grupo 2 de Primera RFEF, ha anunciado que ambas partes alcanzaron un acuerdo para la desvinculación del jugador. «Llevo meditando esto desde que salí del Albacete (2023). Han sido años en los que no lo he dejado antes porque me preguntaba qué iba a ser de mí y que la gente diría que soy un fracasado», continuó su exposición el también ex futbolista de la Cultural Leonesa y el Nàstic.

El ‘click’ en su cabeza llegó con su última lesión: «No quiero que suene a tópico, pero cuando me rompí la rodilla fue de los peores momentos en lo físico, pero mentalmente ha sido de los mejores de mi vida. No tenía que ponerme una careta para venir a entrenar». Éric Montes comunicó que regresará a Manresa, su ciudad natal, para comenzar una nueva vida lejos del fútbol profesional. «Estoy muy feliz y me voy a mi ciudad a empezar mi vida desde cero. El año que viene hago 28 años y ya he decidido coger el toro por los cuernos», comunicó en su rueda de prensa de despedida.

Del juvenil del Barça a la retirada

Éric Montes ascendió en las categorías inferiores del Barça hasta alcanzar el prestigioso Juvenil A del conjunto blaugrana. Del juvenil del Barcelona dio al salto a CF Peralada, equipo de la provincia de Gerona con el que jugó en la extinta Segunda División B. El centrocampista dio el salto a clubes de la parte alta de Primera RFEF, como la Cultural Leonesa, el Nàstic de Tarragona y el Albacete. En el verano de 2023, Montes fichó por un Algeciras CF que se ha convertido en el último equipo de su carrera.

📍 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | El jugador @ericmontesarce y el @AlgecirasCF alcanzan un acuerdo para su desvinculación de la entidad por motivos personales. pic.twitter.com/UG8JlMMQJo — Algeciras CF (@AlgecirasCF) December 19, 2025

En el mundo del fútbol desde los cuatro años, el ex futbolista afronta ahora este deporte desde otra perspectiva. «Llevo jugando a fútbol desde los cuatro años y he vivido cosas muy bonitas, pero también he sufrido mucho y no quiero sufrir más. Quiero estar en mi casa, quiero estar en Manresa. Quiero dejar el fútbol de manera profesional. El fútbol me gusta jugarlo con ilusión, como el niño que sale en el recreo a jugar. Llevo tres años aquí y se lo agradezco mucho, pero me he quitado diez kilos de la cabeza», zanjó Montes en su despedida.