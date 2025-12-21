Un Barcelona infalible tras el Clásico

El Barcelona ha mostrado una versión infalible en Liga durante los últimos dos meses de competición. Tras su derrota en el Clásico a finales de octubres lo ha ganado todo con ocho victorias consecutivas que le han colocado líder con cuatro puntos más que el Real Madrid. Ha pasado en dos meses de estar a cinco a sacarle cuatro a los blancos. Además, a falta de una jornada para el final de la primera vuelta a primeros de enero, ya es campeón de invierno.

Hansi Flick ha recuperado la versión de su mejor Barcelona. Ese que el año pasado falló muy poco y ganó la Liga, la Copa y la Supercopa. El mismo que soñó con la final de la Champions cayendo en la prórroga de la semifinal ante el Inter. Ese mismo Barça parece que ha vuelto.

La victoria en casa del Villarreal, sin necesidad de sacar su mejor versión, aunque con la sensible baja de Pedri, demostró que el Barcelona ha terminado este 2025 como el año pasado: en su mejor momento. Lo ha ganado todo desde su derrota en el Bernabéu.

Ocho victorias seguidas del Barcelona

El Barça perdió en el Santiago Bernabéu el pasado 26 de octubre. Dio la cara (2-1), pero su versión fue bastante pobre. La crisis de juego que padecía el equipo de Flick era real. Pero a partir de esa derrota, el cuadro culé se ha levantado a lo grande. Ha ganado ocho partidos seguidos en Liga tras el Bernabéu. Y dando una versión que ha ido mejorando.

En los últimos dos meses, el Barcelona solamente ha tropezado contra el Brujas y el Chelsea en Champions con un empate y una dolorosa derrota en Londres. El resto lo ha ganado todo: diez victorias. Ocho de ellas en Liga de manera consecutiva. Tras aquella derrota en Stamford Bridge hace un mes, el cuadro culé lo ha ganado todo en todas las competiciones. Y ha mejorado sus mecanismos de juego. Además, ha dejado la portería a cero en sus últimos tres encuentros.

El equipo blaugrana ha alcanzado el poder ser campeón de invierno gracias a esta gran racha de victorias ligueras en las que ha superado a Elche (3-1), Celta de Vigo (2-4), Athletic Club (4-0), Alavés (3-1), Atlético de Madrid (3-1), Betis (3-5), Oasasuna (2-0) y Villarreal (0-2).

Durante su camino, el Barcelona ha demostrado mucho poderío ganándole a equipos que le podían pelear el liderato como el Atlético de Madrid o el Villarreal. Y ha ganado en campos complicados como el del propio submarino amarillo o el del Betis.