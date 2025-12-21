Flick: «Lamine tiene que aprender a manejar la hostilidad»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de La Cerámica para analizar la victoria del Barcelona contra el Villarreal por 0-2 gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal.

«Joan nos ha salvado la portería a cero. El equipo está cansado. En la defensa tampoco hemos tenido tantas opciones. Estoy orgulloso de mis chicos», comenzó señalando Hansi Flick ante los medios de comunicación.

«Las conclusiones de este año: hemos manejado muchos frentes. La mentalidad, cualidad… lo más importante son los entrenos y hay mucha intensidad. Siempre dan todos el 100% y es una de las claves», analizó el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

«Los chicos están felices de tener vacaciones, de poder descansar. Me ha encantado ver al equipo como un grupo», dijo el técnico alemán.

«Hablaré con Deco a ver si tenemos que firmar un central o no en el mercado de invierno. Estamos tristes por Andreas. Le deseo lo mejor y que vuelva pronto», comentó Flick sobre la lesión de larga duración de Christensen.

Sobre la expulsión que marcó el partido: «La tarjeta roja es clara. La hostilidad contra Lamine… tiene que manejarlo. Marcar el segundo gol es la mejor respuesta».

«Se han mostrado muchos videos para demostrar a los chicos que lo que se debía mejorar. Ganar aquí es importante por lo bueno que es el rival. Tienen muchos automatismos que me gustan de ver», declaró Hansi ante la prensa.