Se acumulan los problemas para el Barcelona en defensa: Koundé también cae lesionado

Los problemas se le acumulan al Barcelona en forma de lesiones en la defensa. Mientras los resultados acompañan, con ocho victorias consecutivas en Liga, y el equipo sigue respondiendo a un gran nivel, la defensa se le desmorona a Hansi Flick. Araujo está de baja por problemas de salud mental, Christensen se ha roto el cruzado este fin de semana y ahora también ha caído Koundé.

Más problemas defensivos para el Barcelona. Dejó la portería a cero ante un fallón Villarreal y con un brillante Joan García en portería, pero se lesionó Koundé. El lateral francés tuvo que pedir el cambio por problemas musculares. Hansi Flick dijo tras el encuentro que había pasado varios días enfermo y que no esperan nada grave.

La mejor noticia para el Barcelona es que esta lesión llega justo antes del parón de Navidades y Koundé puede tener días suficientes para recuperarse antes del 4 de enero, día del regreso a la competición del equipo culé en campo del Espanyol. Pero si es algo más grave, su presencia en la Supercopa podría incluso peligrar.

Lo del defensa francés del Barcelona no parece grave, pero el equipo culé se va a ver casi obligado a acudir al mercado invernal de fichajes para firmar un central tras las bajas de Christensen y Araujo. El equipo blaugrana sigue sufriendo golpes en una defensa que es la zona más frágil de este equipo que está demostrando que en el resto de zonas del campo el nivel está siendo muy alto.