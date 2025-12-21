Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Villarreal

El Barcelona se afianza en lo alto de la clasificación de la Liga tras su victoria en La Cerámica contra el Villarreal y ya son ocho consecutivas. Los goles de Raphinha, de penalti, y de Lamine Yamal permitieron a los de Hansi Flick sumar los tres puntos en un partido igualado hasta la expulsión de Renato Veiga. De esta manera, el conjunto azulgrana terminará el 2025 como líder de la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el eterno rival, el Real Madrid.

En el partido que se iba a disputar en Miami, el Villarreal salió lanzado y tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador. La primera fue de Pépé en el minuto dos con un cabezazo a bocajarro que se marchó desviado. Acto seguido sería Ayoze Pérez el que tendría hasta dos oportunidades, antes de que Raphinha le sacara un penalti a Comesaña e hiciera el primer gol del partido desde los once metros.

Pese al tanto, el Villarreal no se vino abajo e incluso empató por medio del delantero canario. Pero Alberola Rojas señaló fuera de juego previo en la asistencia de Sergi Cardona y la diana no subió al marcador. La clave del encuentro estuvo en la expulsión de Renato Veiga en el minuto 39, justo antes del descanso, por un planchazo por detrás sobre Lamine Yamal. El colegiado lo tuvo claro, el VAR tampoco le dijo lo contrario y el portugués enfiló el camino de los vestuarios antes de tiempo.

En la segunda mitad, los de Marcelino se mantuvieron de pie y plantaron cara al líder de la clasificación de la Liga. Pero Lamine Yamal en el minuto 63 sentenció el choque con el 0-2 definitivo. Pocos minutos después, los locales tuvieron la oportunidad de reducir diferencias pero Joan García estuvo sensacional y lo evitó. Al final, el resultado no se movió y el Barcelona consigue su octava victoria consecutiva en Liga. No pierde desde la derrota en el Clásico en el Santiago Bernabéu. Además, es la primera derrota del Villarreal en casa en lo que va de Liga.

Clasificación de la Liga