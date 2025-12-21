La provocativa celebración de Lamine en La Cerámica: responde a los pitos con el gesto del silbato

Lamine Yamal no dejó a nadie indiferente con su celebración al marcar el segundo gol del Barcelona contra el Villarreal en el partido de la jornada 17 de Liga disputado este domingo en el estadio La Cerámica. El joven hizo el 0-2 con un gran disparo de exterior tras una jugada con varios rebotes en el área amarilla y al batir a Luiz Junior se dirigió a la grada y realizó el gesto de un silbido.

El motivo puede ser que durante todo el encuentro le estuvieron pitando desde esa parte del estadio. Lamine Yamal, tras su gol no dudó en echarse la mano a la boca y realizar el gesto del pito. Además de por su gol y el gesto, el culé fue uno de los protagonistas del duelo por forzar la tarjeta roja directa a Renato Veiga en la primera parte.

El internacional español se está acostumbrando a escuchar silbidos en la mayoría de campos que no son el Camp Nou, pero su comportamiento no está siendo el idóneo en los últimos meses, aunque tenga menos fama de polémico que futbolistas como Vinicius.