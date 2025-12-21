El viaje relámpago de Vinicius a Dubái tras su enfado en el último partido del año del Real Madrid

Vinicius lleva unas horas frenéticas. El jugador brasileño fue titular en el Real Madrid-Sevilla, partido de Liga en el que los blancos ganaron por 2-0 mostrando una imagen muy preocupante y en el que no estuvo para nada acertado. De ahí que Xabi Alonso decidiera cambiarle en el minuto 83 por Gonzalo. Su reacción al momento fue caminar muy lento hacia la banda, ceder el brazalete de capitán a Thibaut Courtois y abrazar a su entrenador.

Hasta ahí todo bien. El enfado se produjo cuando bajó al vestuario, cogió su móvil y eliminó su foto de perfil de las redes sociales en la que salía con una camiseta del Real Madrid. En su lugar, puso una con la de la selección de Brasil, mientras que publicó otra imagen del partido de este sábado en el que aparecía realmente serio y cuyo único mensaje adjunto eran tres puntos suspensivos.

Sus compañeros, con varios comentarios, trataron de suavizar una situación que es más extraña aún. Aunque los jugadores siempre organizan su agenda con antelación, en el caso de Vinicius no deja de sorprender que apenas ocho horas después de abandonar el Santiago Bernabéu llegase en un vuelo a Dubái, un viaje relámpago que tampoco ha dejado indiferente al madridismo.

Parte de la afición madridista, además, le pitó fuertemente durante el cambio, algo que ha podido prender la llama del brasileño. El caso es que Vinicius se dirigió directamente desde el Bernabéu hasta el aeropuerto para embarcar a ese avión rumbo a Dubái para recorrer las 6:50 horas que se tardan desde la capital de España.

Vinicius se marcha a Dubái

Vinicius, como el resto de la plantilla, tiene ahora unos días de vacaciones por Navidad hasta que el próximo lunes 29 de diciembre vuelvan al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas. Lo harán con el foco puesto en el encuentro de Liga contra el Betis del 3 de enero, el primero de 2026, y por supuesto en la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético el 8 de enero en Arabia Saudí.