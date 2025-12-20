Vinicius se quita su foto de perfil con la camiseta del Real Madrid

Vinicius no era sustituido desde el famoso cambio del Clásico y este sábado Xabi Alonso tuvo el valor para volver a mandarle al banquillo a sabiendas de que se la jugaba a otra reacción furibunda de su jugador. El ‘7’ madridista salió por Gonzalo en el minuto 83 del partido de Liga entre el Real Madrid y el Sevilla (2-0) y aunque su reacción fue darle el brazalete de capitán a Thibaut Courtois y marcharse lentamente hasta llegar a la banda y abrazar a su entrenador demostró tras el choque que sí le había enfadado ser cambiado.

Además, en el contexto de recibir una fuerte pitada por parte de la afición en el Santiago Bernabéu. Tras el pitido final, Vinicius llegó al vestuario, cogió su móvil y rápidamente eliminó su foto de perfil ya mítica de las redes sociales en la que aparecía sujetando su camiseta del Real Madrid. En su lugar, puso una con la elástica de la selección de Brasil, un movimiento que ha acabado enfadando más al madridismo.

El partido de Vinicius había sido de lo más discreto. Los blancos iban en ese momento ganando por la mínima por un gol a balón parado. El peso del ataque, sobre todo, lo había llevado Rodrygo, mientras que los registros del brasileño no habían sido nada buenos. Un disparo entre palos había realizado el delantero en ese tiempo, sin tener apenas incidencia en el juego del equipo.

La imagen que estaban dando sobre el césped era malísima, lo que derivó en que la afición del Bernabéu, al ser sustituido, le pitó. No fue la mejor actuación de Vinicius ni del equipo, que sigue dando muestras preocupantes en lo que a fútbol se refiere. Y la afición explotó. Pitaron en varios momentos del partido y uno de ellos fue cuando se marchaba del terreno de juego, siendo cambiado por Gonzalo.

El extraño cambio de Vinicius

Minutos después, en su llegada al vestuario, tuvo este polémico movimiento en las redes, eliminando de la imagen más visible la camiseta y el escudo del Real Madrid para poner una foto con la brasileña. Su reacción no quedó ahí, pues antes ya había colgado una publicación del partido contra el Sevilla en la que salía muy serio y cuyo único mensaje adjunto fueron tres puntos suspensivos.