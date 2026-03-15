Barcelona-Sevilla: el fortín del Camp Nou quiere más puntos

El Barcelona recibe este domingo al Sevilla (Camp Nou, 16:15) en la jornada 28 de la Liga con el objetivo de recuperar el colchón de cuatro puntos sobre el Real Madrid. Tras la victoria de los blancos, el equipo de Hansi Flick quiere seguir haciendo bueno su fortín para mantener la distancia por el liderato una jornada más. Habrá rotaciones importantes en el equipo azulgrana.

Y es que para el Barcelona jugar en el Camp Nou es jugar en un fortín. Desde su regreso al nuevo estadio en el mes de noviembre, el equipo de Hansi Flick ha ganado todos sus partidos jugados allí. Todos. Un 100% de efectividad que quiere ampliar ante el Sevilla. Son 11 de 11. Y van a por el 12 de 12.

Un partido que será muy especial para el Barcelona en el Camp Nou por dos motivos. El primero es que la grada presentará por primera vez una entrada de 62.000 espectadores desde el retorno. Y la segunda es que se celebran las elecciones a la presidencia donde los socios tendrán que votar entre Joan Laporta y Víctor Font.

La fiesta la intentará aguar el Sevilla, un rival incómodo, que ya goleó a los azulgranas (4-1) en el Sánchez Pizjuán en el partido de la primera vuelta y que está necesitado de puntos para alejarse del descenso. Además, la cita resulta de lo más inoportuna para un equipo que el miércoles recibe al Newcastle para certificar su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el sufrido empate en el último suspiro en el duelo de ida.

Y es que el equipo de Hansi Flick ha encadenado varios partidos de una exigencia máxima, como el último duelo liguero en San Mamés, el extenuante intento de remontada copera ante el Atlético y el ejercicio de supervivencia que tuvo que hacer en St. James Park.

Jugadores como Raphinha o Pedri, quienes recientemente han salido de lesión, no se encuentran a su mejor nivel, por lo que Flick podría dejar a alguno de ellos inicialmente en el banquillo. El caso también podría ser aplicado a Lamine Yamal, para dar entrada a Roony y Rashford por las bandas, y a Casadó en el centro del campo, pensado en el próximo compromiso europeo. La gran sorpresa en el once podría ser la del canterano Xavi Espart en el lateral derecho.

Están confirmadas las lesiones de De Jong, Koundé y Balde. También está en duda Eric García. Pero la gran noticia en clave culé es Gavi, que el sábado recibió el alta médica después de casi seis meses por una lesión del menisco interno de su rodilla derecha.

El Sevilla busca una hazaña en Barcelona

Por su parte, el Sevilla llega en una situación complicada, a seis puntos de la zona de un descenso del que no puede separarse pese a llevar su mejor racha de la temporada con cinco jornadas sin perder, aunque con solo un triunfo y cuatro empates. La cita es, en cualquier situación, de las más complicadas de la temporada y eso lo demuestra el dato de que el Sevilla lleva veintitrés años y medio sin ganar en casa del Barça en Liga.

El técnico argentino Matías Almeyda habló de ello en rueda de prensa y también recordó la goleada del Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Pese a ello, Almeyda precisó que el Barcelona ha mejorado y que el partido no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta.

Es muy posible que, como en ese primer partido ante los azulgranas, el delantero chileno Alexis Sánchez sea titular en lo que será su vuelta, con 37 años, al Camp Nou, donde jugó tres temporadas (2011-2014) en su etapa como barcelonista.

El extremo suizo de ascendencia dominicana Rubén Vargas, por su parte, también podría tener algunos minutos tras dos meses lesionado. Otros que estarán disponibles son el central César Azpilicueta, que no pudo acabar el partido de la pasada jornada ante el Rayo, el delantero francés Neal Maupay, recuperado de unas dolencias por las que fue baja ante el equipo madrileño, y el lateral izquierdo chileno Gabriel Suazo, quien no jugó por acumulación de amonestaciones.

Almeyda, que cumplirá su cuatro partido de sanción de los siete con los que fue castigado tras su expulsión ante el Alavés -aunque el TAD lo ha dejado en seis-, tiene tres bajas por lesión, las del defensa Kike Salas, por una merma física, la del delantero Gerard Fernández ‘Peque’ y la del central brasileño Marcão Teixeira.

Posibles onces de Barcelona y Sevilla

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Casadó, Pedri; Roony, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.

Sevilla: Odysseas; Carmona, Nianzou, Gudelj, Suazo; Juanlu, Agoumé, Sow, Oso; Alexis Sánchez y Akor Adams.