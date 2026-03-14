El Barça se engalana para las elecciones a presidente: cinco sedes, 122 mesas y más de 100.000 votantes

El Barça ya se ha engalanado, sobre todo en el Camp Nou, para la celebración de sus elecciones a presidente de este domingo 15 de marzo. Los socios culés tendrán que votar a Joan Laporta o a Víctor Font mirando al futuro de su entidad. Más de 100.000 votantes azulgranas podrán ejercer su derecho al voto, habrá cinco sedes electorales y hasta 122 mesas, la mayoría en el estadio blaugrana.

Ya prepara una jornada de fiesta este domingo el Barcelona. La sede central será el Camp Nou, con unas elecciones que comenzarán a las 9:00 de la mañana y culminarán a las 21:00 de la noche. Entre medias, el equipo de Hansi Flick jugará la jornada 28 de Liga contra el Sevilla y los socios podrán incluso votar durante el transcurso del partido.

«En las elecciones del domingo 15 de marzo, los 114.504 socios y socias del FC Barcelona con derecho a voto podrán escoger entre los candidatos Joan Laporta y Victor Font en cualquiera de las cinco sedes electorales situadas en Barcelona (Spotify Camp Nou), Girona, Tarragona, Lleida y Andorra. Las urnas estarán abiertas entre las 9 y las 21 horas», informa el Barcelona en su web oficial.

Todo preparado para las elecciones en el Barcelona

«El censo de estas elecciones en el Barcelona está formado por todos los socios y socias mayores de edad, con una antigüedad mínima de un año, que no tienen suspendida la condición de socio o socia ni están legalmente incapacitados. Se trata de un censo universal; por lo tanto, los socios y socias podrán votar en cualquiera de las cinco sedes, independientemente de su lugar de residencia», explica el Barça en la jornada previa a estas elecciones.

«Fiel a un sistema de gobernanza basado en la propiedad y la participación directa de sus socios y socias, el FC Barcelona quiere que esta cita con las urnas sea una expresión colectiva de compromiso y orgullo de pertenencia. Por ello, anima a sus socios y socias a participar activamente. El 15 de marzo es el día de decidir el futuro del club. Votar significa reforzar un modelo que sitúa a la masa social en el centro de todas las decisiones», añade el Barcça orgulloso de poder celebrar estas elecciones.

Los socios podrán votar durante el Barcelona-Sevilla

«La celebración del partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC, que empezará a las 16:15 horas, no interrumpirá la jornada electoral en el Spotify Camp Nou: se podrá votar también durante el partido. Con el fin de promover la máxima participación, los accesos al Estadio se abrirán dos horas antes del partido, a las 14:15 horas. Más que nunca, es recomendable llegar con la máxima antelación», explica la entidad blaugrana en un comunicado oficial.

«Los socios y socias podrán votar en cualquiera de las 122 mesas que, en total, habrá en las cinco sedes electorales. Concretamente, en la sede de Barcelona (Spotify Camp Nou) habrá 110; en Girona (Casa de Cultura, Plaza del Hospital 6) habrá cinco; en Tarragona (Palacio de la Diputación, Paseo de Sant Antoni 100), cuatro; en Lleida (Delegación de la Federación Catalana de Fútbol, Calle Riu Besòs 8), dos; y en Andorra la Vella (Centro de Congresos, Plaza del Poble s/n), una», culmina el Barcelona explicando dónde estarán ubicadas sus 122 mesas electorales este domingo.