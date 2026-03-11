Bartomeu pide un nuevo Barça igual de exitoso que con Negreira: «Disfrutamos mucho con nuestros títulos»

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona durante la etapa de Negreira, ha analizado las elecciones a la presidencia que se celebrarán este domingo entre Joan Laporta y Víctor Font. Dos campañas que ha criticado comparando el proyecto que ofrecen con el que desempeñó el club en la anterior generación que tanto presume el club azulgrana, a pesar de estar manchada por los pagos al vicepresidente del CTA.

El exdirectivo considera que es momento de dar relevo a una nueva era de ideas ya que, la famosa generación del 2003 que compartió con Laporta y Rossell, considera que ya está agotada. Bartomeu también defendió su gestión al frente del Barcelona y cómo está viviendo estos días el proceso electoral. «Iré a votar. Y creo que el Barça tiene que plantearse un cambio generacional. Nuestra generación, la del ‘círculo virtuoso’ y el ‘powerpoint’, es la más exitosa en la historia del club, pero algún día tiene que acabar», explicó.

«Creo que, en lo que ha sido la etapa Laporta-Rosell-Bartomeu, el socio del Barça ha disfrutado muchísimo de nuestro fútbol, de tantos y tantos títulos, y tiene que estar agradecido. Pero en estos 23 años han pasado muchas cosas, porque la relación no ha sido la más deseable y hemos tenido problemas judiciales y muchas críticas entre nosotros. Y a veces, es necesario hacer limpieza, abrir las ventanas y que entren nuevas generaciones con nuevas ideas», añadió.

«Llevamos cinco años y medio con Laporta como presidente y la situación económica no está del todo restablecida. Este último mandato ha tenido algunas lagunas, han pasado cosas extrañas y al socio también se le han dicho muchas mentiras, y eso no es bueno para la salud del club. Por tanto, todavía hay mucho trabajo por hacer y pienso que tenemos que permitir que una generación más joven, más o menos preparada como lo estuvimos nosotros, saque el Barça adelante», comentó.

Bartomeu defiende su mandato en el Barcelona

Sobre su legislatura, Bartomeu alegó que la pandemia afectó bastante en la economía del Barcelona: «Lo de la herencia de Bartomeu lo he escuchado constantemente estos últimos años, no solo en campaña. Y cansa ver cómo lo utilizan siempre como excusa, porque han tenido cinco años y medio para solucionar los problemas derivados del covid y parece ser que no los han solucionado del todo», dijo.

«La herencia fue mala, lo reconozco, pero provocada por la pandemia. Cuando yo cojo la presidencia del club, el balance de mis primeros cinco años es un beneficio acumulado de 109 millones de euros y 13 títulos. Con la pandemia no tenemos el estadio abierto, no hay ‘ticketing’, no hay abonos, la tienda está cerrada, no hay museo, ni escuelas de fútbol, y esa reducción de ingresos obviamente provoca una falta de tesorería que se salva con endeudamiento. Eso es lo que les pasó a la inmensa mayoría de clubes de Europa», razonó.

En la temporada 2020/21, Laporta declaró hasta 555 millones de pérdidas, mientras que Bartomeu defendió en su día que aquella temporada fueron 225: «En 2021, la junta entrante provisiona pérdidas por depreciación de jugadores y posibles litigios por valor de 283 millones, pero esas no son las pérdidas reales del club, y esas pérdidas son las que afectan luego al ‘fair-play’ financiero, un problema que aún arrastramos a día de hoy».

La marcha de Messi

Una discrepancia que le hizo volver a atacar a Laporta, esta vez por la polémica salida de Messi: «La propia Liga de Fútbol Profesional emite un informe en octubre de 2021 en el que estima en 500 millones el impacto del covid en la economía del Barça. Y en el Impuesto de Sociedades de ese año, Hacienda les pide hacer correcciones hasta reducir esas pérdidas declaradas de 555 millones a solo 280 millones. Si ellos no hubieran inflado esas pérdidas y hubiesen reconocido además que habían sido causadas por el covid, tal como decía LaLiga, podían haberlas amortizado en cinco años, como permitía la legislación por la situación especial de pandemia», dijo.

«Esto provoca que se tomen muchas decisiones, pero para mí la más penosa es la marcha de Leo Messi. Es muy triste que tengas que despedir al mejor jugador de la historia, al que aún le quedaba mucho fútbol con nosotros y que habría coincidido, además, con esta generación de jugadores jóvenes salidos de La Masia tan exitosa que tenemos ahora», concluyó.