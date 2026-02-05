Bartomeu va de héroe por encubrir en el caso Negreira: «No podía consentir que el Madrid accediese…»

El caso Negreira sigue trayendo titulares a la esfera blaugrana y también a la madridista. El último movimiento del Real Madrid pidiendo al Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona el acceso total a documentos internos del club blaugrana desde el año 2003 hasta 2021, un total de 18 temporadas, fue rechazado por parte de ésta tras el recurso presentado por Josep Maria Bartomeu y su abogado en medio del caso Negreira. «No podía consentir que el Madrid accediera a las cuentas del Barcelona», explicó el ex presidente culé ante la inacción del actual, Joan Laporta.

El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, el mismo que investiga el caso Negreira, dio la razón a Bartomeu y desestimó a finales de enero la petición del Real Madrid de tener acceso a las auditorías e informes económicos sobre la entidad azulgrana entre los años 2010 y 2021. El club blanco había solicitado el acceso a toda esa documentación al estar personado como acusación particular en la causa que investiga un presunto delito de corrupción deportiva por los pagos millonarios, entre 2001 y 2018, del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por supuesto informes arbitrales.

Fue la jueza Alejandra Gil Lima la que dio la razón a Josep Maria Bartomeu, uno de los investigados, y su abogado Josep Maria Fuster-Fabra, que en un escrito se opusieron a que el juzgado entregara al conjunto blanco la información solicitada ya que consideraban que carecían de legitimación procesal.

«No podía consentir que el Madrid accediera a las cuentas del Barcelona», ha explicado ahora Bartomeu, en declaraciones para As, donde afirma que estos «datos confidenciales internos no pueden dejarse en manos de un competidor», donde alude además a la sorpresa que le ha generado que Joan Laporta no haya dado el paso antes para defender a la institución blaugrana, ya que esperaba que fue así y ante la inacción, actuó.

Y es que el Real Madrid pedía, entre otros informes, los de ‘due diligence’ así como auditorías de ‘forensic’ de la gestión económica del conjunto culé en los años comprendidos entre 2010 y 2021, algo que la jueza afirmó que «no son necesarios» cuando «existen indicios de que los pagos a esas personas físicas y jurídicas sí se efectuaron».

La jueza también recalcó que la documentación requerida contendría «información irrelevante a los efectos de la presente instrucción, pues no se pide que se concreten a los pagos que se efectuaron a las empresas o personas vinculadas con el señor Negreira, sino que pretende que se aporten informes que se referirán a toda la gestión económica del FC Barcelona entre 2010 y 2021, que ninguna relevancia tiene para la presente instrucción».

A modo de ejemplo, Josep Maria Bartomeu apuntó que en esa documentación confidencial del club solicitada por el Real Madrid constan políticas de fichajes, planes de inversión en La Masía, gestiones financieras, datos fiscales, inspecciones de Hacienda, estrategias comerciales, información sobre temas judiciales como el caso del jugador Neymar, sobre gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario, el proyecto del Espai Barça, análisis de contratos de jugadores y gastos del club», entre otras cuestiones.