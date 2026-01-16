El ‘caso Negreira’ no está muerto: «Ahora vienen declaraciones importantes»

El caso Negreira no está ni mucho menos muerto. Para nada está la cosa parada aunque en las últimas semanas no hayan aparecido informaciones realmente importantes. Las últimas fueron las declaraciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Y dieron mucho de que hablar. Pero la instrucción sigue su curso y ahora vienen por delante declaraciones importantes y nuevamente se colocará al Barcelona en el ojo del huracán.

«El caso Negreira va para largo y se puede ir a muchos años», nos explica Fran Pereña, experto en derecho penal y en este caso, mientras nos aclara que se vienen declaraciones muy importantes en las próximas semanas y meses. La primera será la del representante del Barcelona, que en este caso es Elena Fort, vicepresidenta institucional del club. La siguiente será la de Joan Gaspart, a la que habrá que estar muy atentos por lo que representa. Un personaje muy suyo. Y la tercera es la de Carlos Naval, delegado del Barça, después de que Joan Laporta lo mencionase y lo declarase con los informes destruidos.

En el caso de esta última declaración, la de Naval, ha sido clave el trabajo del abogado del Real Madrid, que está haciendo una gran labor. Y es que está pidiendo a tiempo a la jueza cada prueba. Una vez que Laporta lo mencionó en la suya, pidieron que declarase, y accedió la jueza. Y así con todo.

Hay que dejar constancia que seguimos en la fase de instrucción donde la jueza sigue recopilando datos. Y según se están produciendo declaraciones, como fue la de Joan Laporta, empieza a haber contradicciones y vacíos. El presidente azulgrana dejó muchas cosas abiertas. Y las que vienen próximamente van a ser muy importantes.

Para entender un poco lo que está pasando actualmente en el caso Negreira, Fran Pereña nos abre un poco los ojos: «En el mundo jurídico se pueden probar las cosas por prueba directa o con prueba de indicios. La mayoría de los asuntos se resuelven por pruebas de indicios. Salvo que tengas una grabación de que una persona sale matando a otra, no tienes la prueba directa. Cuando se condena por prueba de indicio, se trata desde el punto de vista de la defensa de probar lo que nosotros llamamos la cuestión alternativa. Es decir, tú dices que yo maté a alguien. Y lo que yo tengo que decir, como tú no tienes prueba directa, tengo que darte una opción alternativa. Yo no lo he podido matar por esto, yo no estaba ese día… En este tema, el Barcelona tendría que haber negado el hecho de que se pagó. Y yo creo que al intentar meterse con el tema de los informes, de que se pagó por informes y que estaban ahí… la alternativa que han dado es falsa. Y la jueza, cuando le das una alternativa, y se da cuenta de que es falsa, pues puede pensar que si la alternativa es falsa, los indicios que tienen en contra pueden ser así. Por indicios se ha condenado al Fiscal General del Estado. El Barcelona señala que no se ha podido probar que han pagado dinero a un árbitro. Nunca se va a probar. Nunca saldrá la imagen del Barcelona, un maletín y el árbitro. Eso no saldrá y no hace falta para ser condenado. No hace falta prueba directa».