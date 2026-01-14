Bartomeu pide al juez del ‘caso Negreira’ que impida al Real Madrid el acceso a las cuentas del Barça

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona, ha respondido a la solicitud que hizo el Real Madrid pidiendo todas las auditorías para la investigación del ‘caso Negreira’. Una petición al juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para denegar que el club blanco tenga acceso a una gran cantidad de documentos que considera confidenciales entre 2010 y 2021.

El club madrileño es uno de los que más combate para saber toda la verdad detrás de todos los pagos multimillonarios a Enríquez Negreira durante 17 años con el vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros por supuestos informes arbitrales. Entre los investigados estaría Bartomeu, al haber sido presidente del Barça entre 2014 y 2020, y ha actuado con un escrito, se ha opuesto a que el juez entregue al eterno rival la información solicitada al «carecer de legitimación procesal».

Bartomeu alega que el Real Madrid, como acusador particular, «no puede emprender por sí solo una investigación prospectiva que se oriente a la averiguación de la totalidad de las actividades financieras de la entidad acusada, porque «un ‘peinado documental’ como el pretendido atenta a los derechos del FC Barcelona, especialmente su privacidad empresarial».

Además, entiende que la legitimación activa que tenía el Real Madrid en la causa, «ha desaparecido en este momento procesal» al no haberse podido demostrar que existiera «pago alguno a ningún árbitro». Y considera que esta petición de diligencias de prueba «tan amplia y genérica», no es más que «una clara estrategia para dilatar ‘sine die’ el presente procedimiento», según adelantó EFE teniendo acceso al informe.

Bartomeu responde al Real Madrid

«Se solicita la totalidad de los informes de ‘due diligence’, ‘forensic’, etc. de un periodo de 18 años de documentación del FC Barcelona por parte de un contrario no solo en el proceso, sino rival en el ámbito deportivo y financiero, que lo que pretende es conocer informes internos sobre la actividad financiera y comercial del FC Barcelona. Todo ello, encaminado a obtener esa documentación con toda probabilidad para usos ajenos al proceso», razona en su escrito el expresidente de la entidad azulgrana.

A modo de ejemplo, Josep Maria Bartomeu apunta que en esa documentación confidencial del club solicitada por el Real Madrid constan políticas de fichajes, planes de inversión en La Masia, gestiones financieras, datos fiscales, inspecciones de Hacienda, estrategias comerciales, información sobre temas judiciales como el caso del jugador Neymar, sobre gestión del patrimonio mobiliario e inmobiliario, el proyecto del Espai Barça, análisis de contratos de jugadores y gastos del club», entre otras cuestiones.

Unas diligencias que considera «impertinentes, inútiles, innecesarias y duplicadas» pues, aun cuando se practicasen, «no permitirían avanzar en la comprobación del ilícito penal objeto de investigación, pues los pagos del FC Barcelona cuya licitud se cuestiona ya constan plenamente documentados en autos, por lo que las diligencias solicitadas no aportan un nuevo dato fáctico».