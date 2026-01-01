Las declaraciones del ‘caso Negreira’ delatan al Barcelona

Ahora ya no hay duda, ahora ya lo hemos podido escuchar con nuestros propios oídos gracias al acceso que he podido tener a la totalidad de las declaraciones judiciales en el caso Barça Negreira. Nadie ha ofrecido todavía ninguna explicación razonable a los servicios que facturó José María Enríquez Negreira a través de sus empresas y, por tanto, nadie ha podido justificar las millonarias cantidades que se pagaron al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Y esto, claro, es lo más importante de este asunto, ya que la carga indiciaria en este procedimiento expuesta por el anterior juez instructor en sus autos va en la línea de que la finalidad de los pagos del Barcelona no era otra que tratar de corromper la competición.

Ante la considerable cantidad de indicios, el Barça y el resto de investigados se ve obligado a dar una razón legal a esos pagos que la justicia deportiva, en caso de no haber prescrito su posibilidad de acción, hubiera castigado duramente. Una explicación que está demostrándose claramente falsa debido a la inexistencia de los informes que nunca realizó Negreira, como el mismo confesó ante Hacienda. Comprobar cómo los investigados siguen tratando de confundir los trabajos del padre con los del hijo no deja de ser una evidencia más de que realmente no tienen respuesta.

De hecho, uno parece apreciar en los investigados un ánimo mayor por ganar el relato que por ganar el juicio. Quizás en algún momento den el paso de alegar que tuvieron que pagar por neutralidad, puesto que el Real Madrid era muy favorecido. En mi opinión eso les condenaría sin remedio, peor al menos se apuntarían un tanto ante los más acérrimos e incondicionales de los suyos.

La buena noticia para los que queremos saber todo y que ese todo tenga consecuencias es que el Real Madrid está jugando este partido. Desde hace unos meses, la actividad acusatoria del Real Madrid ha alcanzado una velocidad de crucero. Se interroga, se piden nuevas diligencias y se trata de descubrir la verdad.

Fuera del Juzgado, el Real Madrid va dando pasos ante la FIFA, que podría imponer el castigo deportivo junto a la UEFA que en España la laxa normativa impide implementar. Aquellos que pedíamos esta determinación en el Real Madrid desde 2023 nos encontramos mucho más cómodos con la estrategia del club.

Pronto tendrán lugar las declaraciones de Elena Fort, en representación del Barça, y Joan Gaspart. Ojalá sirvan para esclarecer todavía más los hechos. Pero no por sus omisiones, sino por sus confesiones.