Ayuso viaja de nuevo a EEUU en busca de inversiones en peligro tras el desafío de Sánchez a Trump

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda de trabajo enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses líderes mundiales. El Ejecutivo madrileño lleva meses trabajando en la preparación de este nuevo viaje de la presidenta a EEUU.

Ayuso mantendrá durante los tres días de su estancia en la ciudad encuentros con representantes de cerca de un centenar de compañías, fondos de inversión y startups norteamericanas junto a la Cámara de Comercio España-EEUU.

En su sexto viaje oficial al país, la presidenta madrileña se reunirá con el CEO mundial de la plataforma de pagos PayPal y la dirección de Apollo Global Management, el nuevo socio mayoritario del club Atlético de Madrid con ASC.

La presidenta madrileña, que regresará a España el 11 de marzo, acudirá al XXV Festival de Flamenco de Nueva York con un espectáculo en el City Center a cargo de la bailaora Sara Baras. Además, Díaz Ayuso asistirá a la gala anual del periódico The Algemeiner, donde recibirá uno de los galardones en reconocimiento a su compromiso con la libertad y el pueblo judío.

Estados Unidos es el principal país inversor en la Comunidad de Madrid con más de 28.300 millones de euros desde 2019 (el 22,3% del total extranjero en la región) y mayoritariamente centrada en el sector de las telecomunicaciones.

EEUU es la nación invitada a la próxima edición de Hispanidad 2026 que organiza el Gobierno regional, el mayor evento en español a nivel internacional. Su población residente en la Comunidad de Madrid sigue creciendo y ha doblado su número de ciudadanos desde 2011.

Desafío a Trump

La visita de Ayuso se produce en medio del desafío del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Donald Trump en la guerra de Irán.

El gobierno del presidente español se negó a permitir que EE.UU use las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto con Irán. La respuesta del mandatario estadounidense, Donald Trump, llegó este martes, cuando anunció que su país suspendería todo comercio con España. El mandatario estadounidense también llegó a describir España como un «país perdedor».

Otro golpe para la incertidumbre. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha desembocado en el punto álgido en el enfrentamiento directo entre Donald Trump y Pedro Sánchez, con el peligro creciente de ruptura de las relaciones comerciales. Un riesgo que ahora amenaza con hundir la inversión extranjera en España, que está en niveles mínimos desde 2021.

Estados Unidos es históricamente uno de los principales inversores de la economía española. De hecho, canaliza más del 30% del capital inyectado desde fuera de las fronteras nacionales. Pero que la primera potencia mundial ponga a España la etiqueta de «socio terrible» puede extender el temor entre sus aliados y desencadenar un efecto arrastre entre inversores con pasaporte de Reino Unido y Alemania, según coinciden distintas fuentes empresariales y próximas a los grandes fondos de inversión.

Y con el pulso Sánchez-Trump se han disparado las alertas por el riesgo de bloqueo comercial e inversor procedente del otro lado del Atlántico.