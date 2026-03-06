Las víctimas aportan al juzgado los audios del marido de la juez de la DANA destapados por OKDIARIO

Las víctimas de la DANA que en su día presentaron escrito de recusación contra la magistrada que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra han aportado al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, las grabaciones que evidencian que el marido de la instructora interrogaba en primera persona a los afectados. La recusación fue archivada por la juez en un extenso escrito el pasado día 2 del presente mes de marzo y sin posibilidad de recurso.

En concreto, el pasado 26 de febrero, seis víctimas personadas en el juicio habían solicitado formalmente la recusación de la juez instructora y, en consecuencia, la nulidad de la causa a raíz del escándalo destapado por OKDIARIO, que probó cómo el marido de esta, el magistrado Jorge Martínez Ribera, interrogaba en primera persona a los afectados, amén de dar instrucciones durante el juicio.

En el escrito, al que tuvo acceso este medio, las seis víctimas, representadas por el abogado Rubén Gisbert, pedían «declarar la nulidad de pleno derecho de todas las actuaciones practicadas desde que la juez instructora tomó la dirección de la causa», además de «acordar la recusación de la Sra. jueza instructora por concurrir causa de recusación». Pero la juez rechazó esa recusación contra ella misma, a través de un auto de fecha 2 de marzo, haciendo constar en su escrito que contra su resolución no cabía recurso alguno.

Rubén Gisbert es el mismo abogado que presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por las injerencias en la causa del marido de la instructora. En esa querella, el letrado enumeraba hasta seis presuntos delitos en los que podían haber incurrido la juez y su propio marido.

En respuesta al escándalo, la magistrada presentó ante la misma Sala, y tan solo unas horas después, la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Una exposición plagada de errores de redacción y de contradicciones, que todas las fuentes jurídicas coinciden en que es de muy baja calidad técnica. Sobre ella tiene que deliberar la Sala de lo Civil y lo Penal del Alto Tribunal.

Fue, posteriormente, a la presentación de la querella cuando el letrado decidió presentar también la recusación contra la instructora en el juzgado en que se llevan a cabo las diligencias en torno al caso de la DANA. Esa recusación es la que la juez rechazó sin posibilidad de recurso. Ahora, las víctimas han aportado los audios.