Así daba instrucciones el marido de la juez de la DANA mientras interrogaba a las víctimas: «Anota»

El marido de la juez instructora de la DANA participó activamente en la declaración de una víctima cuyo padre murió en la riada. OKDIARIO ha tenido acceso a la grabación de la declaración de Pedro García Villanueva, una de las víctimas de la DANA cuyo padre falleció el 29 de octubre de 2024. En el audio se escucha con claridad la voz de Jorge Martínez Ribera —magistrado y marido de la juez instructora Nuria Ruiz Tobarra— interrumpiendo, preguntando y dando instrucciones durante el interrogatorio. En un momento de la grabación se le oye decir «Anota» antes de dirigirse directamente al testigo.

Durante la declaración se encontraban en la sala, además de Pedro García Villanueva, su hermana María Ascensión García Villanueva, su letrado Rubén Gisbert Fraile, la funcionaria encargada de transcribir el acta, la juez Nuria Ruiz Tobarra y, a su lado, ligeramente detrás de ella, Jorge Martínez Ribera, supuestamente ajeno al procedimiento, supervisando la transcripción y atento al desarrollo de la declaración.

El marido de la juez: «Era como un tsunami»

Pedro García Villanueva sacó su coche del garaje a las siete y veintitrés minutos. Llegó a la universidad, recogió sus objetos de valor por si el agua se lo llevaba todo y en diez minutos ya no pudo regresar. Se quedó allí toda la noche. Su padre, en cambio, estaba en la calle.

«Mi padre era una persona mayor, tenía problemas de movilidad», relató Pedro. Su hermana María Ascensión completó el detalle: artrosis en la rodilla. Entre los dos fueron desgranando, con la voz entrecortada, por qué su padre no tuvo ninguna oportunidad. No podía correr, no podía subir, no sabía nadar. Aunque hubiera sabido, añadieron, habría dado igual. «Yo también vi a gente que intentaba y se la llevaba… aunque supieras nadar… es imposible», describió María Ascensión. «Hacía como remolinos.»

En ese momento Jorge Martínez, el marido de la juez instructora, intervino para decir que era «como un tsunami». María Ascensión asintió y añadió que los árboles y las farolas arrastradas lo hacían aún más letal. El propio Martínez reconoció haber visto vídeos de lo ocurrido en Torrent, donde el agua «circulaba» a una velocidad brutal.

Entonces María Ascensión soltó el dato que lo resume todo: su padre apareció a dos kilómetros de casa. Pedro confirmó que los restos y pertenencias los encontraron en un descampado de Albal. Cuando intentó decir algo más, se le quebró la voz y tuvo que detenerse.