Cuándo es el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026: precio del cupón y dónde verlo

El 19 de marzo se celebrará el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2026, una de las citas señaladas dentro del calendario de sorteos extraordinarios de la organización. Ese día se pondrá en juego un primer premio de 17.000.000 de euros para el cupón que acierte las cinco cifras y la serie.

La fecha para la celebración de este sorteo coincide con San José, jornada en la que en España se celebra el Día del Padre desde mediados del siglo XX. Con el paso de los años, la ONCE incorporó este sorteo especial vinculado a la efeméride, que se ha consolidado como uno de los más relevantes del primer trimestre del año. Además del premio principal, el Extra del Día del Padre reparte un total de 1.000.000 de premios. De este modo, la combinación de un gran premio con una estructura amplia de premios intermedios y reintegros explica que sea uno de los sorteos que concentra mayor participación dentro del cupón extraordinario.

Cuándo es el Sorteo Extra de la ONCE del Día del Padre 2026

El sorteo se celebrará como avanzamos el 19 de marzo de 2026 entre las 21:25 y las 21:55 horas. Esa franja es la habitual para los sorteos extraordinarios del Cupón de la ONCE de modo que habrá que estar atentos por si resultamos ganadores de ese premio especial de 17 millones de euros que se promociona desde hace días.

En el bombo entran 100.000 números distintos, desde el 00000 hasta el 99.999. Cada uno de esos números se emite en 100 series. Es decir, existen 100 cupones con la misma combinación numérica. El premio máximo, de 17 millones de euros, se concede a la combinación completa de cinco cifras y serie que resulte agraciada.

En la edición anterior, la de 2025, el primer premio cayó en Valencia. El cupón premiado fue el número 29491, serie 016. Además, se repartieron premios de 40.000 euros en provincias como Almería, Barcelona, Granada, Madrid, Canarias y Vizcaya.

Cuánto vale el cupón y cuáles son todos los premios

El precio del cupón para participar en el Extra del Día del Padre 2026 es de 5 euros y con ello tienes opción a llevarte uno de estos premios:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 € a la última cifra.

En conjunto, el Extra del Día del Padre que sortea la ONCE distribuye 1.000.000 de premios.

Por otro lado, y en materia fiscal, no podemos olvidar que la normativa vigente establece un mínimo exento de 40.000 euros para los premios de loterías. De este modo, ya sabemos que si el importe supera esa cantidad, se aplica una retención del 20 % únicamente sobre la parte que exceda ese límite. En el caso de este sorteo en concreto, esa retención se aplica sólo al primer premio especial ya que el resto de premios no superan los mencionados 40.000 euros.

Los cupones pueden comprarse hasta el mismo 19 de marzo a las 20:55 horas. La venta online se realiza exclusivamente a través de JuegosONCE, la página oficial de comercialización de los productos de lotería de la ONCE. También están disponibles en quioscos y puntos de venta autorizados en toda España.

Dónde verlo

El sorteo tendrá lugar la noche del 19 de marzo y los resultados se conocerán ese mismo día. Los números premiados podrán consultarse en los canales oficiales de la ONCE una vez finalice la extracción. En Okdiario realizaremos también el seguimiento al momento para que los lectores puedan comprobar si su número ha resultado agraciado. La publicación se actualizará en tiempo real con la combinación ganadora y el resto de premios destacados.

En el caso de haber jugado por Internet a través de JuegosONCE, los premios se ingresan automáticamente en la cuenta del usuario. Para los cupones adquiridos en puntos físicos, el cobro puede realizarse en los establecimientos autorizados según la cuantía obtenida.

Origen del Extra del Día del Padre

La celebración del Día del Padre en España comenzó en 1948. Fue impulsada por la maestra Manuela Vicente Ferrero, que organizó en su escuela una jornada dedicada a los padres, tomando como referencia la figura de San José. La iniciativa fue extendiéndose progresivamente hasta consolidarse como fecha señalada el 19 de marzo. Con el tiempo, la ONCE incorporó el Extra del Día del Padre a su calendario de sorteos especiales vinculados a efemérides concretas.

En los últimos años, algunas terminaciones han resultado premiadas en más de una ocasión. Desde 2008, la cifra final 0 ha sido protagonista en varias ediciones. Entre los números recordados figuran el 31.400 en 2004, el 65.840 en 2012 o el 69.430 en 2016.

El 19 de marzo de 2026 volverá a celebrarse una nueva edición con el mismo esquema de premios y el mismo importe máximo. Esa noche se conocerá el número que se lleva los 17 millones de euros y cómo queda distribuido el resto del millón de premios previstos para este Extra del Día del Padre.