El Día del Padre está a la vuelta de la esquina, más que eso, a tan sólo un par de días de llegar, ya que es este mismo domingo, 19 de marzo, fecha en la que se celebra cada año en España y en otros países. Te contamos cuánto cuesta el cupón del Día del Padre que ha sacado la ONCE para celebrar esta ocasión tan especial y todos los detalles sobre su sorteo.

La ONCE saca a la venta a lo largo del año diferentes cupones especiales como homenaje a celebraciones que están muy marcadas en el calendario, como el Día del Padre o el Día de la Madre, siempre con premios espectaculares.

Así será el cupón del Día del Padre

El sorteo del Extra Día del Padre de la ONCE tendrá lugar el próximo 19 de marzo, la fecha exacta en la que se celebra el día especial para los papás. Una excelente posibilidad de llevarte un buen pico de dinero teniendo la suerte al elegir el número que más te guste y comprando ese cupón en un establecimiento o vendedor oficial.

El cupón del Día del Padre tiene un precio de 5 euros, y con él te podrás llevar un súper premio de 17 millones de euros, además de miles de premios en cantidades inferiores pero igualmente interesantes, como 99 premios de 40.000€ y 900 premios de 1.500€.

Bajo el lema ‘¡Ahora cualquiera quiere ser padre!’, el cupón Extra Día del Padre lo puedes comprar tanto en los establecimientos físicos autorizados como en la web de la ONCE habilitada para jugar, ‘Juegos Once’, en la que puedes participar además en cualquiera de los juegos y sorteos que la ONCE organiza.

Curiosidades del Extra del Día del Padre

Este sorteo especial para conmemorar el Día del Padre se celebra cada año desde hace muchos, y ya el año pasado tuvo también un primer premio de 17 millones de euros, que en esa ocasión fue a parar a la localidad de Villarejo de Salvanés (Madrid). En 2021 fue a parar a Valencia, mientras que en 2020 se retrasó hasta junio por la pandemia, y el primer premio fue para Madrid. Además, 3 de las personas que jugaron online para esa ocasión ganaron un total de 120.000 euros.

Desde el año 2008, la terminación que en más ocasiones ha resultado agraciada en este sorteo del Día del Padre de la ONCE es el número 0, cuya terminación ha resultado ganadora hasta en tres ocasiones, la última de ellas en 2016.