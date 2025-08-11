Llega el verano, el sol, y las vacaciones de agosto. Y también, según los proveedores de préstamos a corto plazo, la financiación de los viajes. El auge del fenómeno compra ahora, paga después (BNPL, o buy now, pay later en inglés) ha creado en los últimos años una nueva tendencia que ha moldeado cómo las generaciones más jovenes manejan sus finanzas. Entre los líderes de este mercado crediticio se encuentran la fintech sueca Klarna, las tecnológicas estadounidenses Affirm o Afterpay, y la compañía madrileña Aplázame. La pérdida del poder adquisitivo, no sólo en España sino en el resto de Europa y Norteamérica, ha obligado a los jóvenes a financiar sus escapadas estivales cada vez con más frecuencia.

Estos ecosistemas de pago han logrado seducir a la Generación Z (quiénes forman la mayoría de los clientes de estos servicios) con el lujo de comprarse lo que desean, sin tener un tope de crédito que sí imponen las tarjetas tradicionales.

Además, sus anuncios se han colocado estratégicamente bajo los típicos logos de los carritos de compra en línea, como una opción menos amenazante para sus bolsillos: ¿por qué no pagar en cuatro o hasta ocho plazos, fraccionados, en lugar de comprar este vuelo de golpe? Y es que el riesgo de estos préstamos —que se diferencian de aquellos emitidos por un banco, en que se pueden realizar a través de un sólo clic— es que también pueden perjudicar al historial crediticio del cliente, sin aviso previo.

Este fenómeno ya ha llegado a las costas y chiringuitos espolvoreados por toda España. El 40% de los españoles que han usado un servicio de viajes sorpresa Waynabox para irse de vacaciones, lo han financiado a crédito. La mayoría de estos clientes, en línea con la tendencia global, tienen entre 25 y 34 años. En Europa, España es el mercado que más financia las vacaciones con pagos fraccionados a través de esta plataforma (40%), seguido de Italia (36%) y Francia (36%).

El negocio de estos préstamos ha sido muy lucrativo para estas empresas. En concreto, el éxito de Klarna ha sido tan eufórico que la propia compañía estudia dar el salto bursátil a Wall Street a partir de septiembre. Este fenómeno ha sido tan exitoso en España que incluso los grandes integrantes de la banca española se han planteado lanzar su propio producto para aplazar los pagos. Entre ellos figuran gigantes como el Banco Santander, BBVA, CaixaBank u otros a través de un producto llamado Plazo Cero, que otorga a clientes una línea de crédito más informal.