El nuevo programa de ‘El Casta’ debuta en la tele pública IB3 con un espectacular 10,1% de audiencia

El estreno en IB3 Televisió del programa humorístico Aleeerta conducido por Agustín el Casta ha logrado una cuota de pantalla del 10,1%, con una audiencia media de unos 25.000 espectadores y una fidelidad del 48,4%.

En total, 52.000 espectadores únicos sintonizaron IB3 para seguir el programa, que se situó como segunda opción de su franja horaria, según ha informado la radiotelevisión pública balear en una nota de prensa.

La cadena ha indicado que el retorno de Agustín el Casta a IB3 con este nuevo formato de humor ha sido «muy bien acogido», al reforzar la apuesta de IB3 por contenidos de entretenimiento de producción propia, con «talento local e identidad propia».

Más allá de este estreno, IB3 Televisió firmó este domingo una jornada de «éxito de audiencia», con una cuota media del 5,8% en el conjunto del día, al consolidar la «buena respuesta del público» a la programación de la cadena.

La jornada dominical estuvo marcada por un rendimiento «sólido» de la programación regular, con buenos resultados del Informatiu Migdia, así como de los espacios por la tarde Madones y Fred i Calent, que «consolidan su audiencia».

Por la mañana, la celebración de la eucaristía volvió a registrar un seguimiento «destacado», lo que resalta su papel como «contenido de servicio público con una audiencia fiel».

«Con estos resultados, IB3 Televisió reafirma su compromiso con una programación diversa, calidad y arraigada en el territorio, capaz de conectar con públicos diversos y de reforzar el papel de la televisión pública de Baleares», han apuntado.

El popular humorista mallorquín ha firmado un contrato con IB3 que supone su vuelta a la televisión pública autonómica de las Islas Baleares.

Son 16 capítulos de monólogos y personajes grabados en las últimas semanas en el Teatre Sa Societat de Calvià. El personaje de Lorenzo Llamas es el hilo conductor de cada capítulo.