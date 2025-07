¡Ay, Mallorca, qué suerte la tuya tener a Agustín el Casta!

Desde el rincón más soleado del Mediterráneo, donde el alma brilla más que el mármol de los yates y el champán se sirve como agua bendita, llega él, el irrepetible, el inconfundible, el absolutamente necesario: Agustín el Casta.

Sí, amigas y amigos que veis en él a un sanador emocional, hoy les traigo al protagonista de todas las fiestas que importan y de las que no también, porque donde pisa Agustín, se enciende la luz, se eleva la copa y se sube el volumen de la vida. Agustín y sus personajes llenan teatros y vidas enteras. Y no lo digo por decir: ¡lo he visto con estos ojitos que se han codeado con lo más granado de la aristocracia balear y peninsular!

Agustín es de esos seres que no se inventan, se descubren, como Ibiza en los 60 o un buen rosé en Saint-Tropez. De día puede aparecerse en una terraza con su sempiterna sonrisa, una camisa que grita verano eterno y un aura que ni Chanel Nº5. De noche, se transforma en el maestro de ceremonias del desenfreno elegante disfrazado de humor vulgar, cuando nada en él lo es, una vida donde no hay excesos, sino detalles, y eso sí, todos bailan al ritmo de su carisma desde hace ya muchos años.

Agustín joven daba alegría donde estaba, fuera en el café Cala Gamba, su casa, su sede, su templo. Y también trataba de tú a tú en la gran noche de diversión de la Mallorca de entonces. Ahí nos encontrábamos, en la madrugada disfrutando de la vida, pero el lunes a trabajar duro.

Nuestro protagonista de hoy, hijo de inmigrantes granadinos convertidos en mallorquines de forma natural, estudió una carrera, trabajó como funcionario y finalmente dejó esa vida de burgués que no le pega para subirse a los escenarios y llevarnos a las risas a través de personajes que ya forman parte de la sociedad mallorquina más grande y alocada. Si alguien no conoce a Lorenzo Llamas, no es nadie. Tal cual.

Todos los personajes que han nacido en Agustín son fruto de un gran trabajo y de una inmensa inteligencia. Es vivo este tipo, que diría Lorenzo.

A mi amigo le gusta la buena vida, porque se la ha ganado. Pasa el verano en una villa sencilla, pero elegante, rodeado de su familia y amigos más cercanos. Es un loco de la limpieza, así que su amiga, la casa que habita, llena de recuerdos, brilla.

Con él, el lujo no es ostentación, es actitud. Su risa es un pasaporte diplomático, su mirada una entrada VIP y su presencia una bendición en cualquier photocall, aunque él prefiera los encuentros donde no hay cámaras pero sí historias que luego se susurran entre copas en confianza. Porque Agustín es eso: una historia contada con glamour, aderezada con ironía fina y servida siempre con hielo y gracia.

Y no, no necesita pertenecer a una dinastía ni llevar sangre azul: su abolengo es la autenticidad, su nobleza, el estilo y su trono, el corazón de quienes lo conocen y lo celebran. ¡Ay, Mallorca, qué suerte la tuya tener a Agustín paseando por tus calles, saludando con ese gesto medio galán, medio pícaro, que sólo él sabe hacer!

Querido Agustín, nunca cambies. Sigue siendo ese sol brillante que no se apaga ni con el invierno emocional. Porque tú, querido mío, no eres una moda: eres una institución. Y como diría nuestro admirado Fray Junípero Serra, o el nuevo Papa, del que somos fans, la vida, sin personajes como tú, sería sólo un desfile de trajes sin alma. Fíjense cuántas almas ha traído al mundo dotando de vida propia personajes como Klaus Kartofen o el cardenal de Lloseta. Dando realidad a la vida inventada.

Y acabo, qué buen anfitrión eres y qué guapo estás desde que fas bonda. Me gusta tanto reencontrarme contigo cada cierto tiempo y comprobar que la conexión existe. Aunque vibrar a tu altura sea una batalla perdida, es una gran experiencia que no se olvida. Y se lo cuento a ustedes para que tampoco lo hagan. Es patrimonio insular y nacional. Es el huerto de humanidades que más almas ha curado. Siendo artista, cómico y muy inteligente.