Moncloa usa a la Abogacía del Estado para blindar las reuniones de Sánchez para los negocios de Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez ha desafiado con enfrentarse en los tribunales para vetar a los ciudadanos el acceso a las reuniones mantenidas por Pedro Sánchez y Begoña Gómez con empresarios, que pudieran beneficiar a los negocios de la mujer del presidente del Gobierno.

El empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Gómez en la cátedra de Transformación Social Competitiva, afirmó en su primera declaración ante el juez Juan Carlos Peinado que había estado en dos ocasiones en La Moncloa. En una de estas reuniones estuvo presente, además de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Según su testimonio, se trataba de un encuentro para tratar el máster y la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Sánchez le saludó pero, en su versión, apenas coincidieron brevemente porque el socialista tuvo que atender una llamada.

La otra reunión -únicamente con Pedro Sánchez, según declaró Barrabés-, como reveló OKDIARIO, tuvo lugar el 16 de septiembre de 2020, es decir, apenas dos meses después de que Begoña Gómez firmase dos cartas de recomendación para que una de las sociedades del empresario, Innova Next, se hiciese con sendos contratos del Gobierno.

Estas cartas, que la mujer de Pedro Sánchez firmó en julio de 2020, están en el origen del caso Begoña. Barrabés, también imputado, acabó llevándose dos lotes de esas adjudicaciones, por un importe superior a los 10 millones.

«Reuniones con empresarios»

En una consulta a La Moncloa, se preguntó expresamente por las «reuniones con empresarios mantenidas por el presidente del Gobierno en La Moncloa en las que estuviera también presente su esposa, Begoña Gómez».

Presidencia del Gobierno se niega a facilitar la información, alegando que sus «funciones y competencias» son de «asistencia política y técnica del jefe del Ejecutivo».

«Presidencia del Gobierno organiza las actividades oficiales de jefe del Ejecutivo, tanto en el ámbito nacional como internacional, y registra la información que de ellas pudiera derivarse. Determinado lo anterior, señalar que no obra en poder de este órgano información que se corresponda con el supuesto planteado en la solicitud, por lo que no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso», rechaza en un escrito.

En anteriores ocasiones, La Moncloa se ha negado también a facilitar las reuniones mantenidas por Begoña Gómez en el complejo presidencial, bajo el argumento de que «es la cónyuge del jefe del Ejecutivo» y, por tanto, Presidencia «no tiene ninguna función relacionada» con Gómez «que no esté vinculada a la actividad» de Pedro Sánchez «o con el mantenimiento de su seguridad».

En ese caso, como en el presente, se reta al interesado con interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o bien una reclamación ante el Consejo de Transparencia.

Como ya reveló OKDIARIO, Gómez usaba el Palacio de la Moncloa como su oficina particular para tratar asuntos relacionados con el máster y la cátedra de Transformación Social Competitiva que, hasta el curso pasado, dirigía en la Complutense.

En su comparecencia ante el juez Peinado, Barrabés confirmó al menos «cinco» encuentros con ella en la Moncloa. El rector de la Complutense, Joaquín Goyache; la coordinadora de su máster, Blanca de Juan, y otros profesores también declararon ante el juez Peinado haberse reunido con Begoña Gómez en La Moncloa.

La reunión con Sánchez

La reunión en solitario entre Sánchez y Barrabés en el Complejo de La Moncloa tuvo lugar el 16 de septiembre de 2020. Apenas dos meses después de que Gómez firmase las cartas de recomendación y, por tanto, en pleno proceso de contratación. Por entonces, también estaba en marcha el lanzamiento de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Complutense, cuyo convenio se firmó el 30 de octubre de ese mismo año. Barrabés colaboró activamente en el diseño de esta cátedra y fue profesor en el máster del mismo nombre.

Participaron en el encuentro, además, el alto cargo Manuel de la Rocha, encargado de Asuntos Económicos de la Presidencia y Alberto Barreiro, profesional dedicado al diseño empresarial y vinculado al Instituto de Empresa (IE), donde también trabajó Begoña Gómez como directora del Africa Center. Barreiro formó parte asimismo del claustro de profesores del máster de Transformación Social Competitiva.

La cita con Barrabés, según fuentes de la Presidencia, se incardinaba «en el marco de las responsabilidades institucionales del jefe del Ejecutivo que mantiene una agenda de trabajo que incluye de forma habitual reuniones con empresarios, agentes sociales, instituciones y diversos actores clave de la sociedad».

Moncloa descartó informar sobre los asuntos tratados, alegando que «la naturaleza de estos encuentros no requiere de la elaboración de un acta o documento similar que detalle los temas tratados en el transcurso de la reunión».