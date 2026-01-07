La familia de Sandra Peña ultima su querella contra el Irlandesas Loreto tras su suicidio por acoso escolar

La familia de Sandra Peña, la sevillana de 14 años que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, está ultimando una querella contra el Irlandesas Loreto, el colegio donde estudiaba la menor, aunque aún está por decidir si la acción judicial se dirigirá contra el centro como persona jurídica o contra miembros de su equipo directivo.

El portavoz de la familia y tío de Sandra, Isaac Villar, ha señalado que están ultimando los «detalles» con sus abogados: «Decir algo ahora es un poco precipitado, pero la decisión será definitiva en estos días. Todavía no sabemos si será contra el colegio o contra alguien en particular», ha indicado Villar este miércoles en declaraciones a Canal Sur.

La familia de Sandra considera que hay «motivos más que suficientes» para exigir responsabilidades penales por la muerte de la menor, ya que «no se activaron los protocolos» pertinentes, ni cuando se denunciaron los hechos ni cuando se presentaron los informes psicológicos de la alumna. La querella se presentará a lo largo de «estos días».

Tres meses después de los hechos, el colegio no ha establecido «ningún contacto» con los padres de Sandra, tan sólo «un par de correos electrónicos» para tratar la devolución de unas cuotas, según denuncia el portavoz de la familia.

Reunión pendiente con la Junta

El pasado 14 de octubre, Sandra Peña terminó las clases y se tiró al vacío desde la azotea de su edificio. La Junta de Andalucía confirmó poco después que su colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como exige la normativa vigente.

El Irlandesas Loreto de Sevilla era consciente de que en su centro había casos de acoso escolar. Antes del suicidio de Sandra, al menos una decena de reseñas en Google llevan años alertando de que el colegio «mira para otro lado» ante las denuncias de bullying. Algunas familias señalan que su protocolo antiacoso es «inservible» o directamente «inexistente».

La investigación avanza para tratar de esclarecer lo ocurrido. La Fiscalía está poniendo «todo su esfuerzo», ha agradecido la familia de Sandra, que tiene pendiente una reunión con la consejera educativa, Carmen Castillo, puesto que la comisión de investigación que abrió la Junta de Andalucía ha quedado «suspendida» por encontrarse la causa «judicializada». Villar espera que el Irlandesas Loreto –colegio concertado– también reciba una «sanción contundente y ejemplar» por la vía administrativa.

El tío de Sandra ha recalcado que «nada reparará el daño», pero ha pedido que al menos se adopten «medidas serias» para que casos así «no se repitan».

Las fechas navideñas han ahondado aún más el dolor de la familia: «Si ya estábamos mal, estos días nos han machacado un poco más». Villar ha agradecido las continuas «muestras de cariño» de la sociedad y se ha emocionado al recordar que este lunes, día de Reyes, «varios chiquillos» de la edad de Sandra viajaron desde Marchena a Sevilla con un GPS y se presentaron en el domicilio familiar.

La Fiscalía de Menores mantiene abiertos dosexpedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio: uno de reforma juvenil sobre la posible implicación de varias menores y otro de supervisión para evaluar la actuación y posibles responsabilidades del centro educativo.

La dirección del colegio pidió en su día «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación» policial, judicial y administrativa en torno al caso, que a finales de octubre movilizó a miles de estudiantes contra el bullying con una huelga estudiantil y manifestaciones en 55 ciudades de todo el país.