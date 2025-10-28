Sevilla clama justicia por Sandra Peña: miles de jóvenes marchan contra el acoso escolar

Miles de jóvenes de colegios e institutos de toda Sevilla han recorrido este martes el centro de la ciudad para pedir justicia por Sandra Peña, la menor que se suicidó tras sufrir acoso escolar en un centro educativo. La marcha partió desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo, en una movilización marcada por pancartas y gritos contra la violencia escolar.

Durante la manifestación, organizada por el Sindicato de Estudiantes dentro de una huelga a nivel nacional, los participantes portaron lemas como «Sandra no te olvidamos» y «No a la violencia escolar». Entre los asistentes se encontraban los padres, el abuelo, el tío y otros familiares de la joven, que fueron arropados con aplausos por los concentrados.

La portavoz del sindicato en Andalucía, Elena Ocaña, ha responsabilizado directamente al Colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra, asegurando que «no hicieron nada pese a recibir quejas en dos ocasiones». Denunció que no se aplicó ningún protocolo «para no perjudicar la imagen del centro» y acusó al colegio de «seguir embolsándose millones de la Junta».

Ocaña también ha pedido más recursos para psicólogos y pedagogos en las aulas. Además, ha exigido al Ejecutivo central de Pedro Sánchez un plan nacional contra el suicidio y ha advertido sobre los mensajes de odio que «potencian este tipo de situaciones».

Isaac Villar, tío y portavoz de la familia de Sandra, ha agradecido «el cariño de la sociedad civil» y ha asegurado que «nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe». Además, ha calificado el acoso escolar como «una lacra que está sufriendo el país».

Por su parte, la Junta de Andalucía ha indicado que esperará el resultado de la investigación de la Fiscalía y la respuesta del centro a los requerimientos antes de decidir si retira el concierto al Colegio de Irlandesas. La consejera Carmen Castillo ha admitido que «no se activaron los protocolos», aunque ha defendido que el sistema educativo andaluz «es seguro».