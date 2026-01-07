Sale con su detector de metales y encuentra uno de los mayores tesoros del Reino Unido: 59 kgs. y 15.000 monedas

El hallazgo de monedas históricas está a la orden del día en arqueología, pero lo que es más extraño es que uno de los mayores tesoros de Reino Unido haya sido descubierto por un aficionado.

Según ha informado Earth.com, un aficionado a la detección de metales ha descubierto el punto exacto donde se encontraban varias monedas de la época romana. Ocurrió en Gales.

Los tesoros ya han sido analizados por el Museo Nacional de Cardiff y demuestra la importancia que tuvo la Antigua Roma en tierras británicas. En total son 15.000 monedas con un peso superior a los 59 kilos.

Un aficionado a la arqueología descubre uno de los mayores tesoros de Reino Unido

El descubrimiento se produjo a poco más de 40 centímetros de profundidad, en un campo del norte de Gales. El arqueólogo aficionado empezó a notar una señal débil, que acabó tratándose de una vasija de barro repleta de monedas.

Por suerte los arqueólogos expertos se hicieron cargo del hallazgo. Días después, una nueva exploración en el mismo punto permitió localizar una segunda vasija enterrada muy cerca de la primera.

Ambos recipientes contenían miles de monedas romanas cuidadosamente ocultas bajo tierra: 15.000 en total. Por su tamaño y por su estado de conservación se ha convertido en uno de los hallazgos más importantes en Reino Unido.

Las piezas fueron trasladadas al Museo Nacional de Cardiff, donde han comenzado los trabajos de conservación y catalogación antes de que un forense determine si el conjunto cumple los requisitos legales para ser declarado oficialmente como tesoro del Reino Unido.

Qué son las monedas romanas descubiertas en un campo de Gales

Los especialistas esperan que el tesoro esté formado mayoritariamente por denarios de plata, una moneda clave en la economía romana, utilizada tanto para pagar a los soldados como para el comercio diario.

De hecho, n la misma zona ya se habían realizado hallazgos de monedas similares, la mayoría fabricadas con aleaciones de plata y cobre. Ahora el análisis se centra en identificar la moneda más reciente del conjunto, un detalle crucial para determinar cuándo fue enterrado el tesoro.

En depósitos anteriores en la región, los estudios situaron el ocultamiento hacia el año 270 d. C., una etapa marcada por la inestabilidad política y la pertenencia de Britania al efímero Imperio Galo.

La disposición interna de las monedas también ofrece pistas valiosas. En otros tesoros analizados, las piezas más antiguas se encontraban en el fondo, mientras que las más recientes aparecían en la parte superior.

¿Por qué esto es tan importante? Podría ser la prueba de que las monedas se acumularon durante años antes de ocultarse, posiblemente por un momento de crisis.

Los tesoros que cambian lo que sabemos del Imperio Romano en Gales

Este hallazgo se suma a un amplio registro de monedas romanas descubiertas en Gales, donde ya se han documentado más de 52.000 piezas en más de 1.100 localizaciones distintas.

Sin embargo, la aparición de un tesoro tan grande y repartido en varios recipientes en el norte del país resulta especialmente relevante.

Hay que tener en cuenta que las monedas romanas no sólo eran dinero. También funcionaban como símbolos de poder, control y presencia imperial en los márgenes del Imperio.

La concentración de este tesoro en una zona donde convivían fuertes romanos, asentamientos locales y lugares de culto abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre Roma y las comunidades británicas.