Hallazgo asombroso en un bosque alemán: encuentran un tesoro de 273 monedas de plata a solo 35 cms. bajo tierra

La historia se va desenterrando continuamente y, en ocasiones, de manera literal. A veces basta escarbar un poco para que salgan a la luz objetos inesperados que van armando el rompecabezas del pasado.

En este caso, el hallazgo ha tenido lugar en un tranquilo bosque situado en el centro de Alemania. Mientras se realizaban unas labores forestales sin ningún objetivo arqueológico, apareció un conjunto de monedas de plata que muestra cómo se manejaba el dinero y cuál era el método habitual para guardar los ahorros en aquellos tiempos de incertidumbre.

Hallan un tesoro de 273 monedas de plata a sólo 35 cms. bajo tierra en Alemania

El descubrimiento tuvo lugar cerca de la localidad de Lübs, en el estado de Sajonia-Anhalt, en una zona boscosa situada al este del río Elba. Voluntarios con formación arqueológica, que colaboran desde hace años con la Oficina Estatal de Gestión del Patrimonio y Arqueología de Sajonia-Anhalt, detectaron varias monedas de plata justo bajo la capa superficial del suelo.

Al examinar el área con más cuidado, apareció una mancha de tierra compacta y oscurecida. Allí había estado una pequeña vasija de cerámica, rota por la presión del terreno y las raíces. Los conservadores decidieron extraer el conjunto completo, tierra incluida, para no alterar la posición original de las piezas. El último nivel de monedas apareció a unos 35 centímetros de profundidad.

Tras la limpieza en laboratorio, el recuento fue de 273 monedas de plata bien conservadas, con un peso total cercano a los 300 gramos. La cronología se concentra en el siglo XI y permite situar el enterramiento poco después del año 1059, una fecha marcada por tensiones políticas y fronterizas en esta región del Sacro Imperio.

Cómo es el tesoro de 273 monedas de plata

El conjunto refleja el dinero que circulaba a diario en la Europa central medieval. La mayoría son denarios, pequeñas monedas de plata utilizadas en transacciones habituales. Junto a ellas aparecieron 65 peniques de borde alto, conocidos como Hochrandpfennige, característicos de Sajonia, además de 12 óbolos, piezas fraccionarias de menor valor.

Varias monedas proceden de cecas controladas por autoridades eclesiásticas. Entre las más antiguas figuran ejemplares acuñados bajo el mandato del arzobispo Gero de Magdeburgo, activo a comienzos del siglo XI.

También aparecen numerosas emisiones vinculadas a Hunfried, junto a un denario acuñado durante el episcopado de Burchard de Halberstadt, que permite situar el momento en que el conjunto fue enterrado.

Algunas piezas incluyen una de las menciones escritas más tempranas de Magdeburgo, un detalle de gran valor para los historiadores. Los motivos grabados muestran cruces, esquemas arquitectónicos de iglesias y símbolos de autoridad, habituales en la moneda de la época.

El estado de conservación llamó la atención desde el primer momento. Varias monedas conservan restos de fibras textiles adheridas por productos de corrosión. En el fondo de la vasija apareció incluso un pequeño fragmento de tela, tejido sencillo, que pudo servir para forrar el recipiente o envolver las monedas antes de enterrarlas. Ese gesto apunta a un ocultamiento intencionado, pensado para proteger un ahorro importante.

Por qué nadie volvió a recoger el tesoro sigue siendo una incógnita. Pudo tratarse de un comerciante, un campesino acomodado o alguien que reaccionó ante un peligro inminente y no regresó jamás.

El entorno, situado entre rutas comerciales y centros eclesiásticos, refuerza la idea de que este descubrimiento puede tratarse de dinero en circulación, y no de un depósito ritual.