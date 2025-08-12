Estupor entre los arqueólogos: hallan un tesoro de 1000 monedas de oro y plata en un poblado de 2200 años

En el mundo de la arqueología se hacen hallazgos en lugares tan sorprendentes como unos barcos hundidos, pero eso no ha evitado que los historiadores queden con la boca abierta al ver el tesoro que han encontrado en la República Checa.

Según han relatado en la revista científica Live Science, el descubrimiento se realizó en un impresionante asentamiento celta de hace 2.200 años en la región de Bohemia.

Se trata de más de mil joyas, mil monedas de oro y de plata, y varios restos pertenecientes a una gran comunidad que podría haber sido un importante foco de comercio durante la Edad del Hierro.

El impresionante tesoro descubierto por los arqueólogos en un asentamiento celta

Tomáš Mangel, profesor de arqueología en la Universidad de Hradec Králové y codirector de la excavación, confirmó que el hallazgo incluye monedas de plata y de oro, pero esos no son los únicos tesoros.

«Hay piezas de broches de bronce y hierro, fragmentos de brazaletes, componentes metálicos de cinturones, cuentas y brazaletes de vidrio», detalló Mangel.

De hecho, las cerámicas de lujo descubiertas podrían ser la prueba de que el poblado celta era un enorme centro de producción de este tipo de bienes. Es decir, todo apunta a que era una comunidad rica integrada en las rutas comerciales de La Tène, propia de la Edad del Hierro y asociada a los celtas.

Los arqueólogos no dan crédito con el asentamiento de más de 2.200 años

Pero más allá de los tesoros encontrados. El asentamiento ya es un gran hallazgo arqueológico. Está ubicado cerca de la ciudad de Hradec Králové, en el norte de la República Checa.

Para empezar, sus dimensiones asustan: abarca unas 62 hectáreas, el equivalente a casi 47 campos de fútbol; fue descubierto por arqueólogos que trabajaban en la zona antes de la construcción de una autopista.

«El yacimiento no tiene parangón por su escala y carácter en Bohemia», afirmaron desde el Museo de Bohemia Oriental. Además, a diferencia de otros asentamientos, este no estaba fortificado.

Esta rareza podría indicar que no estaba pensado para la guerra, sino habituado a la entrada y salida constante de bienes y de personas, ya que formaba parte de una de las rutas comerciales más importantes.

Eso también podría explicar la enorme cantidad de restos de viviendas, instalaciones productivas y al menos un santuario religioso que encontraron los investigadores.

Por qué el hallazgo de un tesoro con monedas de oro y plata celta es tan importante

Mangel fue el encargado de explicar la importancia del hallazgo: «El nuevo asentamiento nos ayuda a comprender mejor cómo estaban organizados los poblados entre el siglo III y el siglo I a. C.».

Además, aún quedan misterios por resolver. Por ejemplo, la región se ha asociado con la tribu celta de los Boii, pero el arqueólogo no lo da por confirmado: «No podemos asegurar que los Boii vivieran en este lugar».

No es el único experto que señala la relevancia del hallazgo. Maciej Karwowski, arqueólogo de la Universidad de Viena, afirmó que «el nuevo yacimiento es especialmente interesante» por su ubicación en el corredor de la ruta del ámbar, una red de comercio que unía el Báltico con Europa Central.

Las tradiciones, ritos funerarios y economía de los pueblos celtas de Europa llama poderosamente la atención al gran público, y están de enhorabuena. Parte de las piezas encontradas se expondrán en el museo.