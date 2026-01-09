Un estudio cambia la historia para siempre: en Mesopotamia usaban 16 millones de kilos de estiércol para esto y tiene sentido

Mesopotamia, considerada la cuna de la civilización, continúa siendo objetivo estudio por sus sorprendentes avances en la gestión de los recursos naturales. Recientemente, un estudio dirigido por Alex Joffe y publicado en The Ancient Near East Today ha revelado el uso del estiércol como fuente de energía doméstica. Según esta investigación, el estiércol se utilizó como commbustible para calentar hogares y cocinar alimentos. La clave para entender por qué el estiércol animal desempeñó un papel tan importante en Mesopotamia se debe en gran medida a la escasez de madera en muchas partes de la región.

Esto obligó a los habitantes de las grandes ciudades a buscar alternativas; el estiércol, gracias a su disponibilidad y su poder calorífico una vez seco, se convirtió en la mejor solución. Según el estudio de Joffe, la ciudad de Ur, una de las más importantes de Mesopotamia, contaba con alrededor de 320.000 animales domésticos, en su mayoría ovejas, que producían una cantidad significativa de estiércol cada año. Se calcula que cada oveja generaba unos 50 kilos de estiércol al año, lo que equivale a una producción anual de aproximadamente 16 millones de toneladas.

El uso del estiércol como combustible en Mesopotamia

El uso del estiércol como fuente de energía no era tan simple como simplemente recogerlo. Después de recolectarlo, se dejaba secar al sol hasta que se convertía en bloques compactos, los cuales se quemaban lentamente para calentar los hogares y cocinar los alimentos. También se utilizaba para enriquecer los campos agrícolas, completando así un ciclo sostenible entre la ganadería y la agricultura.

Lo más sorprendente de esta investigación es que, a pesar de la importancia del estiércol como recurso energético, apenas se menciona en los textos administrativos y económicos de la época. Esto sugiere que el uso del estiércol como fuente de energía parecía estar limitado al ámbito familiar y doméstico, sin intervención directa del Estado.

Por otro lado, el estudio de Joffe señala que la recolección, secado y almacenamiento del estiércol probablemente recayó en las mujeres y los niños La recolección de estiércol también estaba directamente relacionada con el cuidado del ganado y con el lugar donde se ubicaban los establos y corrales. Este ciclo de trabajo y recursos transformó la vida doméstica y la organización del espacio dentro de las comunidades mesopotámicas.

Una fuente de energía inexplorada

El estudio también destaca la magnitud de la cantidad de estiércol que se generaba en ciudades como Ur. Con una población de más de 300.000 animales, y si cada oveja producía 50 kilos de estiércol al año, el total de estiércol anual alcanzaba millones de toneladas.

Además, el estiércol seco tenía un gran poder calorífico, similar al de otros biocombustibles más comunes en la actualidad. Los estudios etnográficos modernos y las investigaciones arqueológicas muestran que el estiércol seco del ganado bovino y ovino tiene entre 11 y 18 megajulios por kilogramo.

El estudio de Joffe plantea nuevas cuestiones sobre cómo se gestionaban los recursos naturales en la antigua Mesopotamia y cómo la sociedad mesopotámica se adaptaba a su entorno. ¿Cómo variaba el uso del estiércol según la región o el clima? ¿Qué implicaciones tuvo su uso para la organización del paisaje y el cuidado del ganado? ¿Qué papel jugaba el estiércol en la economía local y en las relaciones familiares y comunitarias?

Inventos mesopotámicos

Mesopotamia fue el lugar donde nacieron muchos de las inventos que hoy damos por sentados. Estos inventos, desarrollados principalmente durante el período Dinástico Arcaico (2900-2334 a.C.) y el de Uruk (4100-2900 a.C.), abarcaron aspectos fundamentales de la vida cotidiana, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Entre los logros más destacados se encuentra la rueda, inventada alrededor de 3500 a.C., inicialmente para la producción de cerámica y, más tarde, adaptada para el transporte en vehículos como carros y carretas. A su vez, el torno de alfarero permitió la producción masiva de cerámica, accesible para las clases populares y destinada tanto al uso doméstico como al militar.

Los sumerios también desarrollaron las matemáticas, creando un sistema basado en el número 60, que aún influye en nuestra división del tiempo. Este sistema permitió la medición precisa de tierras y la construcción de canales de irrigación.

El cuneiforme, la primera escritura conocida, surgió alrededor de 3600 a.C. como respuesta a la necesidad de registrar transacciones comerciales y leyes, convirtiéndose en el vehículo para preservar la historia, la cultura y las creencias mesopotámicas.

En su obra «History Begins at Sumer», el historiador Samuel Noah Kramer señala que «la antigua Sumeria fue la cuna de la civilización, porque allí se dieron los primeros avances significativos en la escritura, la organización social y las estructuras administrativas que permitieron a las ciudades florecer».

Mientras, en «Mesopotamia: The Invention of the City», Paul Kriwaczek describe cómo «Mesopotamia fue la primera región del mundo en donde los seres humanos comenzaron a vivir en ciudades, y sus inventos, como la escritura y las leyes, formaron las bases de la civilización moderna».