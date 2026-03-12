Quién fue Ciro el Grande: el fundador del Imperio persa y su legado histórico

Entre los grandes personajes de la historia de la humanidad, que expandieron mucho su territorio y fueron grandes conquistadores, tenemos a Ciro el Grande. Con él se puede decir que nació el Imperio persa, que lo consideramos sin duda uno de los grandes imperios de la antigüedad. No solo consiguió la conquista de muchos territorios de gran tamaño, sino que supo imponer un sistema de administración desconocido hasta la época. Fue conocido por no machacar a los habitantes de las tierras y países que conquistaba, sino que les dejaba seguir con sus tradiciones.

Eso le ganó una reputación bastante positiva incluso entre sus enemigos.

El origen de Ciro: entre historia y leyenda

Ciro nació aproximadamente hacia el 600 a.C., en la región de Persia, que hoy forma parte de Irán. En ese momento los persas no eran una gran potencia. De hecho, estaban bajo el dominio de otro pueblo más poderoso: los medos.

Su padre era Cambises I, un gobernante persa que controlaba un territorio relativamente pequeño. Persia todavía no era el gran imperio que conocemos por los libros de historia.

No hay demasiados datos de la infancia de Ciro, en realidad se mezcla historia y leyenda. Se dice que el rey medo Astiages tuvo miedo del futuro potencial del pequeño y dispuso matarlo. Siguiendo con la historia, el pequeño sería recogido y criado por pastores, y de mayor volvió a reclamar su herencia y poder.

La guerra contra los medos

En el año 550 a. C aproximadamente, Ciro se rebela contra los medos e inicia una auténtica revolución en el territorio. Consiguiendo el apoyo de otras tribus también hostiles a los medos, gano la batalla. Esto exactamente está considerado como el inicio del gran Imperio Persa.

Lo curioso es que Ciro no trató a los medos como enemigos derrotados. En lugar de destruir su sistema político, integró a muchos de ellos dentro del nuevo imperio. Algunos incluso mantuvieron cargos importantes en la administración.

Esto fue una señal clara de la forma en que Ciro gobernaba.

El inicio de las grandes conquistas

Tras la guerra con los medos, Ciro comenzaría una campaña de conquistas para ampliar su incipiente imperio. El reino de Lidia, la actual Turquía, sería el objetivo siguiente.

Después de esta victoria, Ciro incorporó los territorios lidios a su imperio. Esto le dio acceso a las ciudades griegas de Asia Menor, lo que sería importante para la historia posterior.

La conquista de Babilonia

En el 539 a. C, los persas ponen su punto de mira en una de las grandes ciudades de ese momento, Babilonia. Muchos pensaban que era prácticamente imposible conquistarla.

Sin embargo, el ejército de Ciro logró tomar la ciudad con relativa facilidad. Algunas crónicas cuentan que los persas desviaron el río Éufrates para entrar en la ciudad mientras el nivel del agua estaba bajo.

Una vez dentro, tomaron el control sin destruir la ciudad. Y aquí es donde Ciro volvió a mostrar su estilo particular de gobernar.

Un conquistador diferente

En Babilonia, Ciro sigue con su política de permitir a los derrotados seguir con tradiciones, cultos y religiones. Es conocido el dato de que permitió a los judíos de la época volver a Jerusalén y reconstruir su templo.

Por ese motivo, en la tradición judía Ciro es recordado de forma muy positiva.

Cómo gobernaba el Imperio persa

Gobernar un imperio tan grande no era nada fácil. El territorio controlado por Ciro abarcaba diferentes culturas, idiomas y religiones.

Para gestionar todo esto, desarrolló un sistema administrativo bastante eficiente. Las diferentes regiones tenían a su cargo una especie de administrador individual, que se encargaba de mantener el orden y evitar revueltas, el cobro de impuestos, etc. Esta forma de administrar aportaba estabilidad al conjunto del Imperio.

Además, Ciro entendió algo importante: para que un imperio funcione, no basta con conquistar territorios. También hay que mantener la cooperación de los pueblos que viven en ellos.

Por eso su política de tolerancia religiosa y cultural fue tan importante.

Un imperio enorme

Durante el reinado de Ciro, el Imperio persa se convirtió en una de las mayores potencias del mundo antiguo. Su territorio se extendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Esto incluía regiones que hoy forman parte de países como:

Irán

Irak

Turquía

Siria

Afganistán

El imperio reunía a decenas de pueblos distintos, lo que lo convertía en una sociedad muy diversa.

La muerte de Ciro

Durante una campaña militar que se desarrollaba en la parte central de Asia, el gran Ciro el grande perdió la vida. Se dice que fue en combate y su tumba se puede visitar en Irán. Le sucederían en el trono Darío I, y luego Jerjes.

Ha pasado a la historia como un gobernante eficaz, sobre todo por su estrategia a la hora de gobernar a los territorios que iba conquistando.

