Así queda el cuadro de octavos de final de la Europa League y la Conference 2025-2026

La Europa League y la Conference League se encuentran ya en su ronda de eliminatorias. La ida de los octavos de final de la segunda y la tercera competición continental ya está en marcha y, en ellas, se encuentran tres equipos españoles. Betis y Celta de Vigo lo hacen en la Europa League, donde se enfrentan a Panathinaikos y Olympique de Lyon, respectivamente. Por su parte, el Rayo Vallecano se mide al Samsunspor turco.

Sevillanos y vigueses buscan los cuartos de final de la Europa League, sabiendo que podrían verse las caras en semifinales. Teóricamente, más sencillo lo tienen los de Pellegrini, que tienen un enfrentamiento ante el Panathinaikos griego con la vuelta en casa. Por su parte, el Celta se mide a un Lyon que parte como uno de los grandes favoritos de esta competición y jugará la vuelta en Francia.

Además, Aston Villa, Roma, Nottingham Forest, Stuttgart u Oporto aparecen por el otro lado del cuadro también como favoritos. No se cruzarían con ninguno de los españoles hasta la final de Estambul, que se celebrará en el estadio del Besiktas el próximo 20 de mayo.

En la Conference League, el Rayo Vallecano ha evitado a los principales cocos y es uno de los claros favoritos para estar en la final de Leipzig del 27 de mayo. AEK de Atenas, Mainz 05 y Estrasburgo son los cabezas de serie por ese lado del cuadro, quedando por el otro Shakhtar, Crystal Palace o Fiorentina.

Europa League

Octavos de final

Ferencvaros 2–0 Braga

Panathinaikos 1–0 Betis

Genk 1–0 Friburgo

Celta 1 –1 Olympique de Lyon

–1 Olympique de Lyon Stuttgart 1–2 Oporto

Nottingham Forest 0–1 Midtjylland

Bolonia 1–1 Roma

Lille 0–1 Aston Villa

Conference League

Octavos de final