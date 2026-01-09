Hallazgo histórico en Italia: encuentran una escuela médica del imperio etrusco que funcionaba hace 23 siglos

Algunos de los mejores descubrimientos de la arqueología se han realizado gracias a los restos históricos en obras. Sin embargo, pocos hallazgos han sido tan importantes como el del yacimiento del Santuario del Bagno Grande.

Según han informado desde el Ministerio de Cultura de Italia, los arqueólogos han desenterrado pruebas materiales sólidas de que el enclave ubicado en el municipio de San Casciano dei Bagni albergó una importante escuela médica etrusca.

De hecho, el descubrimiento lo consolida como uno de los centros de conocimiento anatómico y terapéutico más avanzados del Mediterráneo antiguo. Además, obliga a retrasar al menos dos siglos el origen del yacimiento.

La arqueología data uno de los mayores yacimientos de Italia dos siglos antes

Hasta ahora, la cronología fundacional que hacía la arqueología del santuario se situaba en el siglo III a. C. Sin embargo, los materiales recuperados en la última campaña, entre ellos un fragmento de candelabro ritual de bronce, prueban una ocupación desde finales del siglo V a . C.

La clave está en el uso continuado del bronce como material ritual dominante, ya que refuerza la existencia de un santuario alto-arcaico vinculado directamente a la fuente termal.

La investigación también ha permitido reconstruir el ocaso del culto pagano. A finales del siglo V d. C., coincidiendo con los edictos teodosianos, el santuario fue clausurado mediante un complejo ritual de abandono.

Por ejemplo, han podido identificar altares fracturados y recolocados para formar una nueva plataforma frente al templo, junto a depósitos simbólicos de objetos de bronce. Es decir, marcan un cierre planificado y cargado de significado religioso en un momento de grandes transformaciones.

Sorpresa en la arqueología: el objeto que confirma una escuela médica etrusca

El descubrimiento más impactante procede de niveles tardoantiguos. En el siglo IV d. C., tras varios colapsos estructurales del templo imperial, se construyó un gran muro de contención que implicó la remoción de estratos etruscos más antiguos.

Parte de esos materiales fue redepositada ritualmente en el exterior, en un proceso acompañado de hogueras, restos orgánicos y objetos de clara carga simbólica.

En este contexto, los arqueólogos han descubierto una pieza única. Se trata de un modelo poli-visceral en terracota que reproduce con un realismo extraordinario los órganos internos humanos.

En el mundo de la arqueología no habían encontrado un modelo con tanto detalle correspondiente a esta época; sólo es compatible con un conocimiento anatómico profundo y sistemático.

Esta evidencia ha confirmado de forma definitiva que el Bagno Grande no fue solo un santuario de aguas salutíferas, sino un auténtico centro de cura, comparable a un hospital antiguo.

El proyecto entra ahora en una nueva fase, con la futura musealización del yacimiento y la creación de un hub internacional de investigación impulsado por la Universidad para Extranjeros de Siena, que situará a San Casciano dei Bagni como referencia mundial para el estudio de la medicina en la antigüedad.

Hallan ofrendas etruscas en el yacimiento de Santuario del Bagno Grande

Más allá de las implicaciones para la historia de la medicina, el yacimiento también tiene un gran valor arquitectónico. Por ejemplo, se ha confirmado la existencia de un gran recinto etrusco en uso al menos desde el siglo III a. C., con dimensiones equiparables al posterior templo romano-imperial.

Además, la terracota ha sido de vital importancia en la campaña de 2025. En en ángulo suroccidental han iniciado una excavación de una favissa, un depósito sacro destinado a albergar ofrendas en desuso.