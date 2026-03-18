Poca gente lo sabe, pero la 1ª universidad de América la fundaron españoles en 1538, un siglo antes que Harvard

La herencia española en América es increíble, per a veces no somos conscientes del impacto cultural real que tuvo. Por ejemplo, para hablar de las primeras universidades del continente, hay que referirse a los españoles y no a Harvard o a otros países.

Y es que 100 años antes de que naciera Harvard, los españoles fundaron la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Concretamente, ocurrió en Santo Domingo en 1538.

La creación se formalizó mediante la bula papal In Apostolatus Culmine, emitida por el papa Pablo III, un documento que convirtió oficialmente un centro de estudios ya existente en la primera institución universitaria del Nuevo Mundo.

La primera universidad de América fue fundada por españoles en la República Dominicana

La Universidad de Santo Tomás de Aquino se inauguró el 28 de octubre de 1538 mediante la bula In Apostolatus Culmine del papa Pablo III. Con este documento se elevaba a rango universitario el Estudio General que los dominicos habían establecido años antes en Santo Domingo, en la isla de La Española, hoy República Dominicana.

Este centro académico seguía el modelo de las universidades europeas de la época, especialmente las de Salamanca y Alcalá de Henares. De hecho, la bula papal le otorgaba los mismos privilegios que tenían estas instituciones del Reino de Castilla.

La universidad podía conceder grados de bachiller, licenciado, maestro y doctor, además de organizar su propio sistema académico bajo la dirección de un rector.

Los dominicos eran los responsables de su gestión, y habían llegado a la isla en 1510. Pero la clave fue que muy pronto convirtieron su convento en un importante centro de formación intelectual.

En 1518 ya funcionaba como Estudio General, una estructura docente similar a la de los centros universitarios europeos. Su crecimiento y prestigio llevaron a la Orden de Predicadores a solicitar al papado su reconocimiento oficial como universidad, algo que finalmente ocurrió en 1538.

La Universidad de Santo Tomás de Aquino se fundó un siglo antes que Harvard

La creación de la Universidad de Santo Tomás de Aquino se produjo durante el reinado de Carlos I de España, quien también gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V.

Entonces no existía el requisito del llamado pase regio, una norma que posteriormente obligaba a que los documentos pontificios contaran con la aprobación de la Corona para aplicarse en los territorios bajo dominio español.

Por esta razón, la universidad comenzó a funcionar desde su fundación pontificia. Años más tarde, la institución recibiría también la validación oficial de la monarquía.

Fue el 23 de febrero de 1558 cuando obtuvo una Real Provisión durante el reinado de Felipe II que confirmaba su reconocimiento dentro del sistema jurídico de la Corona. Desde entonces pasó a ser conocida formalmente como Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino.

El legado de los españoles en América se nota en las universidades

Durante 285 años de existencia, la Universidad de Santo Tomás de Aquino desempeñó un papel fundamental en la formación de intelectuales y religiosos en el continente.

La institución formó parte de las primeras estructuras creadas en Santo Domingo durante los primeros años de presencia española en América. En la misma ciudad también se establecieron otras instituciones como la primera catedral, el primer hospital y la primera oficina de aduanas del continente.

Con el paso de los siglos, el modelo universitario que nació en Santo Domingo sirvió de referencia para la creación de nuevas universidades en diferentes territorios de Hispanoamérica.

Por desgracia, la institución cerró definitivamente en 1823 tras la invasión haitiana, pero eso no le quita peso a su influencia en el resto de universidades de América.