Poca gente lo sabe, pero en los siglos XVI y XVII se hablaba español en todos estos países europeos

Los más optimistas dicen que el castellano sustituirá al inglés en Estados Unidos como idioma principal, pero no hace tanto tiempo que el español dominó gran parte de Europa y del mundo. Concretamente, durante los siglos XVI y XVII, en plena expansión de la Monarquía Hispánica.

El español no se limitaba a la península ibérica, sino que por razones políticas, militares y dinásticas, el idioma de los Austrias se escuchó en diversas cortes, ejércitos y enclaves europeos que hoy sorprenderían a muchos.

Es cierto que no fue lengua mayoritaria, pero sí que se utilizaba en ámbitos oficiales, administrativos y diplomáticos. Donde gobernaban los Habsburgo, el español acompañaba a los virreyes, embajadores y demás cargos. Es decir, en pleno Siglo de Oro nuestro idioma era una lengua internacional de prestigio.

Los territorios del norte de Europa que fueron dominados por el idioma español

Tras la unión dinástica entre los Habsburgo españoles y los territorios de los Países Bajos, regiones que hoy corresponden principalmente a Bélgica y Países Bajos quedaron integradas en la órbita de la Corona española durante buena parte de los siglos XVI y XVII.

En los llamados Países Bajos Españoles, el español fue empleado como lengua administrativa entre gobernadores, funcionarios y mandos militares.

No sustituyó al neerlandés ni a otras lenguas locales entre la población, pero sí se convirtió en idioma habitual en la gestión política y en la correspondencia oficial.

Además, la presencia de tropas españolas y de comerciantes vinculados a la Corona favoreció su uso en determinados círculos urbanos. El español era, en ese contexto, una lengua asociada al poder y a la autoridad imperial.

Los otros territorios europeos en los que el español fue lengua oficial

La influencia del español fue especialmente intensa en varios territorios italianos. Milán, Nápoles, Sicilia y Cerdeña formaron parte de la Monarquía Hispánica como virreinatos o posesiones estratégicas.

Durante décadas, el castellano se utilizó en la administración, en la diplomacia y entre la nobleza vinculada a la Corona. En ciudades como Nápoles o Milán, conocer español podía ser una ventaja política y social. Era la lengua del virrey y de buena parte de la élite gobernante.

En el caso de Portugal, entre 1580 y 1640 se produjo la llamada Unión Ibérica, cuando ambos reinos compartieron monarca bajo la dinastía de los Austrias. Durante esos sesenta años, el castellano tuvo presencia en la corte y en ámbitos oficiales portugueses. Sin embargo, el portugués siguió siendo la lengua predominante entre la población.

¿Francia e Inglaterra llegaron a hablar en castellano?

Actualmente el inglés o el chino son los idiomas que se consideran clave para mejorar tu carrera, pero hubo un tiempo en el que ese lugar lo ocupaba el español. Por eso también se escuchaba en Reino Unido o Francia.

Por ejemplo, el Franco Condado, bajo dominio de los Habsburgo hasta finales del siglo XVII, mantuvo vínculos políticos estrechos con la Corona española. En ese contexto, el castellano fue utilizado en círculos administrativos y diplomáticos.

En Inglaterra, el matrimonio entre Felipe II y María I en el siglo XVI supuso un acercamiento político notable. María hablaba español, y la lengua tuvo cierta presencia en la corte durante esos años.

Además, el comercio entre puertos ingleses y españoles impulsó el aprendizaje del castellano entre mercaderes y marineros.