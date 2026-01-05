Hallazgo monumental: paralizan unas obras al encontrar un ‘monstruo marino’ de hace 200 millones de años

Las obras de infraestructura suelen enfrentar contratiempos, pero pocos tan sorprendentes como el ocurrido en Leicestershire, Reino Unido. Allí, la construcción de una carretera fue interrumpida tras el hallazgo de restos fósiles de un antiguo ‘monstruo marino’.

Este tipo de eventos pone en evidencia la riqueza del subsuelo y el choque entre la modernidad y la preservación histórica. Dónde lo encontraron y cómo fue el proceso del descubrimiento.

¿Cuál es el monstruo marino que encontraron en Leicestershire?

El reciente hallazgo en Leicestershire corresponde al fósil de un ictiosaurio, un reptil marino que habitó los océanos hace más de 200 millones de años.

Los ictiosaurios, que aparecieron hace 250 millones de años y se extinguieron hace 90 millones, destacaban por su capacidad de adaptación al mar abierto. Su anatomía, similar a la de los delfines y ballenas modernas, los convirtió en depredadores altamente especializados.

Un caso anterior en la región ya había puesto de manifiesto la relevancia paleontológica del área. En 2021, se descubrió un esqueleto completo de un ictiosaurio en Rutland Water, un hecho que marcó un hito en la paleontología británica.

El cráneo descubierto en esta ocasión tiene dimensiones significativas y ofrece pistas sobre cómo era el entorno marino de la época. Estas criaturas alcanzaban tamaños que oscilaban entre un metro y más de 25 metros de longitud, dependiendo de la especie.

Detalles relevantes del hallazgo:

Ubicación del fósil : zona de construcción de la carretera Melton Mowbray, en Leicestershire.

: zona de construcción de la carretera Melton Mowbray, en Leicestershire. Estado del fósil: se identificó parte del cráneo.

El encuentro de otro monstruo marino en Rutland Water

Este evento recuerda al hallazgo de 2021 en Rutland Water, donde se desenterró el fósil más grande y completo de ictiosaurio en el Reino Unido.

Este esqueleto, de 10 metros de longitud y un cráneo que pesaba aproximadamente una tonelada, fue catalogado como el primero de su especie encontrado en el país.

Joe Davis, líder del equipo de conservación que descubrió el fósil en Rutland, compartió que inicialmente pensó haber encontrado un dinosaurio.

Posteriormente, paleontólogos confirmaron que se trataba de un ictiosaurio. Davis señaló: «Es fascinante pensar que esta criatura nadaba por mares que cubrían lo que ahora es tierra firme».

Este descubrimiento fue considerado «sin precedentes» por Dean Lomax, paleontólogo de la Universidad de Manchester, quien subrayó la importancia de encontrar fósiles de esta magnitud en áreas alejadas de la costa.

Cómo impactó el hallazgo arqueológico en la construcción

La paralización de las obras en Leicestershire no solo pone en pausa el proyecto de la carretera Melton Mowbray, sino que también genera un debate sobre cómo gestionar hallazgos arqueológicos durante grandes proyectos de infraestructura.

Este tramo de 7 kilómetros, destinado a mejorar la circulación en la región, ya enfrentaba dificultades presupuestarias debido a trabajos arqueológicos previos, así como problemas climáticos que complicaron el terreno.

El descubrimiento de fósiles y estructuras antiguas no es infrecuente en el Reino Unido. En esta región, excavaciones recientes también revelaron un asentamiento de la Edad del Hierro y vestigios romanos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de equilibrar la modernización con la preservación del patrimonio histórico.

La importancia de los fósiles de ictiosaurio

El estudio de los ictiosaurios proporciona una ventana única al pasado prehistórico. Estos reptiles marinos no solo revelan información sobre la biodiversidad marina del Jurásico, sino también sobre cómo las especies evolucionaron y se adaptaron a los cambios ambientales.

Características clave de los ictiosaurios:

Eran reptiles que vivían exclusivamente en ambientes marinos.

Su forma hidrodinámica les permitía alcanzar altas velocidades bajo el agua.

Se alimentaban de peces, calamares y otros animales marinos.

El hallazgo de un fósil en áreas alejadas de la costa actual, como Leicestershire y Rutland, confirma que el Reino Unido estuvo cubierto por océanos en diferentes momentos de su historia geológica.