Los historiadores se frotan los ojos: aparece por casualidad en Francia la página 123 del mítico palimpsesto de Arquímedes

Los arqueólogos están preocupados por la conservación de los yacimientos y de los tesoros antiguos, pero por fin se han encontrado con una buena noticia. Tras décadas de búsqueda, han hallado el palimpsesto de Arquímedes en un museo de Francia.

El hallazgo se produjo en el Museo de Bellas Artes de Blois, donde un investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS) identificó la hoja sin que hasta ahora se conociera su verdadero valor histórico.

El descubrimiento afecta a uno de los manuscritos científicos más importantes que se conservan de la Antigüedad. Según explica el CNRS en un comunicado, se trata de una página que se creía perdida. Los análisis de los arqueólogos confirman que se trata de la página 123 del manuscrito.

Los arqueólogos encuentran la página perdida del palimpsesto de Arquímedes

El palimpsesto de Arquímedes es considerado uno de los manuscritos científicos más valiosos que han llegado hasta nuestros días.

Se trata de un códice medieval en el que, siglos después de su escritura original, se reutilizaron pergaminos que contenían textos del matemático griego Arquímedes.

Ese proceso de reutilización borró parcialmente los textos antiguos, lo que convirtió el manuscrito en una pieza clave para la historia de la ciencia. A lo largo del tiempo, varias páginas desaparecieron o quedaron sin localizar.

Entre ellas se encontraba la página 123, que durante décadas se consideró perdida. Ahora, el trabajo de un investigador del CNRS ha permitido identificarla en una colección que llevaba años expuesta sin que nadie hubiera detectado su verdadera procedencia.

El manuscrito perdido que desvela un principio matemático de Arquímedes

La página identificada incluye un fragmento del tratado Sobre la esfera y el cilindro, una de las obras fundamentales de Arquímedes. En concreto, el texto corresponde al Libro I, en las proposiciones 39 a 41.

Este tratado es una de las contribuciones más importantes del matemático de Siracusa al desarrollo de la geometría. En él analiza las propiedades de cuerpos como la esfera y el cilindro, estableciendo relaciones matemáticas que fueron decisivas para el desarrollo posterior de la ciencia.

De hecho, el comunicado del CNRS ha insistido en este punto al afirmar que «el análisis inicial confirma que la página corresponde a la página 123 del Palimpsesto y contiene un pasaje del tratado de Arquímedes Sobre la esfera y el cilindro, Libro I, proposiciones 39 a 41».

Increíble hallazgo arqueológico en un museo de provincia de Francia

Uno de los aspectos más sorprendentes del descubrimiento es el lugar donde se produjo. La hoja llevaba años en el Museo de Bellas Artes de Blois, un museo local del centro de Francia, sin que se hubiera identificado su relación con el famoso palimpsesto.

El documento formaba parte de los fondos del museo, pero no se sabía que correspondía a una de las páginas desaparecidas del manuscrito de Arquímedes.

Es decir, este hallazgo demuestra que aún pueden aparecer piezas fundamentales de la historia del conocimiento en lugares inesperados. La página 123 del palimpsesto de Arquímedes, considerada perdida durante décadas, vuelve ahora a ocupar su lugar en la historia científica.