María Jesús Montero acusa al PP de «generar problemas» por convocar elecciones para que los españoles voten

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles en el Congreso de los Diputados al Partido Popular de «generar problemas» por convocar elecciones para que los españoles voten, demostrando el miedo del PSOE a seguir perdiendo representantes en todas las comunidades.

«No generen problemas convocando elecciones, que lo único que hace es incrementar su independencia de la ultraderecha y de Vox; eso es lo que tendría que hacer el Partido Popular», ha señalado Montero.

Estas palabras de la vicepresidenta llegan después de una racha de resultados electorales negativos para el PSOE. El reciente ciclo de derrotas comenzó con el vuelco electoral en Extremadura el pasado 21 de diciembre de 2025, donde el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, obtuvo 18 escaños, diez menos respecto a las anteriores elecciones, en las que obtuvo 28 representantes en la Asamblea de Extremadura.

El segundo batacazo electoral del PSOE fue el pasado 8 de febrero de 2026 en las elecciones autonómicas de Aragón, donde con 18 escaños (cinco menos que en las elecciones de 2023) y bajo la candidatura de Pilar Alegría (ex ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes), el partido obtuvo el peor registro histórico de la formación en la región, dejando al PSOE superado ampliamente por el Partido Popular, que sacó 26 escaños, y el fuerte ascenso de Vox, que escaló hasta los 14 diputados, convirtiendo a la izquierda en una fuerza minoritaria en las Cortes de Aragón.

Esta situación se ha rematado con las elecciones en Castilla y León, celebradas el pasado domingo 15 marzo, donde el Partido Popular ha logrado revalidar e incrementar su liderazgo en la Comunidad Autónoma con 33 procuradores.

Montero y las elecciones andaluzas

De igual manera, todas las miradas se posan ahora en Andalucía, donde María Jesús Montero es la candidata socialista en las próximas elecciones, que se celebrarán en el mes de junio. Según las últimas encuestas, la ministra de Hacienda no alcanzaría los resultados que obtuvo el PSOE en Andalucía en 2022 (30 diputados). Por el contrario, Montero obtendría entre 24 y 27 escaños.

El porcentaje de voto del PSOE se hundiría hasta el 20,8%, sólo 2,8 puntos por delante de Vox (18%), y a casi 20 puntos del PP de Juanma Moreno (40.4%), que obtendría una nueva mayoría absoluta si se confirmara el mejor de los escenarios para los intereses del Partido Popular.

Este retroceso electoral viene acompañado de amplias críticas que sitúan a Montero como la candidata peor valorada entre las principales fuerzas políticas, con una nota que apenas roza el 3,5 sobre 10.