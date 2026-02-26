La ministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, ha protagonizado un momento bochornoso al votar en contra del decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Un error que ha quedado retratado por las cámaras del Congreso, que la han captado riéndose tras emitir el único voto contrario a una iniciativa aprobada con 349 votos a favor.

El decreto salió adelante con un respaldo abrumador, 349 votos a favor y uno en contra. Ese voto en solitario fue el de Montero. Que se trataba de un error quedó en evidencia cuando las cámaras del hemiciclo la enfocaron riéndose, consciente del tropiezo. Sin embargo, la imagen resulta tan llamativa como desafortunada: la principal dirigente socialista que pedirá el voto a los andaluces antes del verano acaba de votar en contra de las ayudas a las víctimas de una tragedia que ha golpeado especialmente a esa comunidad.

No es la primera vez que un error en la votación marca la actualidad política. La propia Yolanda Díaz guarda con especial cariño el tropiezo del entonces diputado del PP Alberto Casero, cuyo fallo fue determinante para sacar adelante la reforma laboral. En esta ocasión el error no tiene consecuencias sobre el resultado, pero el contexto lo convierte en un episodio político de primera magnitud.

El momento no podría haber llegado en peor circunstancia para Montero. El Gobierno arrastra una creciente indignación ciudadana por la actuación de la empresa pública Adif, que retiró material del lugar del accidente de Adamuz sin autorización judicial previa, en lo que muchos interpretan como un intento de borrar pruebas.

Montero había tratado de mantener una imagen de cercanía con las víctimas desde el primer momento. Acudió junto a Pedro Sánchez a la primera visita oficial al lugar del accidente, acompañó a los Reyes en su recorrido por la zona cero y estuvo presente en el funeral junto al ministro Ángel Víctor Torres y al titular de Agricultura, Luis Planas, después de que el Gobierno se viera obligado a cancelar el Homenaje de Estado previsto para el sábado 31 de enero. Toda esa gestión de imagen queda ahora en entredicho con el voto de hoy.