Grifols dispara su beneficio un 156% en 2025 y recorta su deuda

Grifols ha logrado disparar su beneficio un 156% en 2025 en comparación con el año anterior, hasta los 402 millones de euros, según ha informado la farmaceutica a través Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por otro lado, la compañía ha registrado unos ingresos de 7.524 millones de euros en 2025, lo que representa un crecimiento del 7% a tipo de cambio constante o del 9,1% cc en términos comparables.

Según la catalana, la mejora de su facturación se debe al «sólido desempeño del negocio de Biopharma, especialmente la franquicia de inmunoglobulinas, así como por el avance en la ejecución de la estrategia y el cumplimiento de hitos de la unidad de negocio de Diagnostic».

El Ebidta ajustado alcanzó los 1.825 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,6%, o del 11,9% en términos comparables, respecto al ejercicio anterior, con un margen del 24,3%, o del 25% en términos comparables.

«Este desempeño estuvo respaldado por el crecimiento de volúmenes, la reducción continuada del coste por litro y una estricta disciplina financiera» ha argumentado Grifols.

Resultados de Grifols

La empresa aumentó su beneficio neto hasta los 402 millones de euros, frente a los 157 millones de 2024, lo que supone un incremento del 156,1%, impulsado por la reducción de los costes financieros. El flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones ascendió a 468 millones de euros, 201 millones más que en 2024.

Esta evolución estuvo respaldada por la expansión del Ebitda, la gestión del capital circulante, la reducción de los costes financieros y la normalización del Capex, reflejando mejoras estructurales en la generación de caja.

Grifols centró sus esfuerzos en el fortalecimiento de su balance en 2025. La ratio de apalancamiento se redujo de 4,6x en 2024 a 4,2x en 2025, respaldada por la mejora del Ebitda y una sólida generación de flujo de caja libre.

La compañía prevé refinanciar los vencimientos de 2027 en dos fases: comenzando con la refinanciación del RCF y el TLB en el primer semestre de 2026, seguida de la refinanciación de los bonos con vencimiento en 2027 en el cuarto trimestre de 2026 o antes.

Nacho Abia, CEO de Grifols, ha declarado: «2025 ha sido un año de ejecución sólida en un entorno complejo. Hemos reforzado nuestras franquicias clave, mejorado la generación de flujo de caja libre y consolidado nuestro balance con un claro foco en el desapalancamiento, posicionando a la compañía para seguir creando valor para todos nuestros grupos de interés».

Por su parte, Rahul Srinivasan, CFO de Grifols, ha dicho: «Confiamos plenamente en la estrategia y el posicionamiento altamente diferenciados de Grifols, fruto de muchos años de trabajo, que respaldarán el crecimiento continuado del Ebitda, impulsado por la mejora de márgenes, una mayor generación de flujo de caja libre y el avance en nuestra senda de desapalancamiento».

El desempeño financiero y operativo de Grifols ha sido reconocido por las tres principales agencias de calificación crediticia con una notable mejora del rating. Por un lado, Standard & Poor’s (S&P) elevó la calificación crediticia de Grifols a BB- con perspectiva Estable.

Por otro, Fitch Ratings revisó la perspectiva a Positiva y confirmó el rating B+. Por último, Moody’s Ratings mejoró la calificación de Grifols de B2 a B1 con perspectiva Estable. Las tres agencias reconocen los sólidos fundamentales del negocio de Grifols, equiparables a grado de inversión.