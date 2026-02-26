La barbería más influyente de España en 2026 está en Zaragoza: tiene hasta una escuela y sólo lleva 11 años abierta

Todos conocemos a Aragón por su gastronomía, pero ahora también lo haremos por sus peluquerías. Zaragoza puede presumir en 2026 de tener la mejor barbería de España y lo más impresionante es que abrió en 2015.

Con sólo 11 años de experiencia, la Barbería del Tío Jorge, en Zaragoza, se ha convertido en una institución dentro del mundo de las peluquerías españolas. De hecho es una de las más influyentes del país.

La mejor prueba de ello es la mezcla que han conseguido entre tradición, experiencia de cliente y vanguardia. Además, tienen su propia escuela para formar a los barberos del futuro.

La barbería más importante de España en 2026 está en Zaragoza: en qué calle está

Lejos del centro de la ciudad y de las grandes franquicias, esta barbería ha construido su reputación desde la coherencia estética y el boca a boca. Está ubicada en la calle Virginia Woolf, y los dueños han apostado desde el primer día por una identidad muy definida.

Su propuesta se inspira en las barberías americanas de los años 50, con un ambiente claramente masculino y técnicas de corte de la vieja escuela. El negocio se posiciona deliberadamente en el extremo opuesto a las peluquerías unisex, por lo que prioriza cortes clásicos y arreglos de barba pulidos.

Todo con el objetivo de no depender de las modas pasajeras y mantenerse leales a la fórmula de las barberías de toda la vida. Por ello cuentan con sus propios productos, lo que ayuda a que puedan hacer su propio camino.

Por qué esta barbería de Zaragoza ha ganado tanto reconocimiento

El oficio de barbero y peluquero es duro y no siempre está tan bien pagado como debería. Por ello, quien quiere montar un negocio de este estilo debe buscar una fórmula ganadora.

En el caso de la Barbería del Tío Jorge, la clave para ganar notoriedad ha sido crear una experiencia muy especial para el cliente. La visita no se limita al servicio de corte, sino que recrea el ambiente y trato de las barberías estadounidenses clásicas.

Por ejemplo, durante la espera o el servicio, los clientes pueden tomar una cerveza fría o un chupito de whiskey americano mientras suena música rock and roll. Este enfoque convierte la cita con el barbero en un momento social, recuperando el concepto de punto de reunión masculino.

Además, el perfil de su clientela le ha ayudado a ganar reconocimiento. Por el sillón de La Barbería del Tío Jorge han pasado jugadores del Real Zaragoza, miembros de la selección española de baloncesto y artistas como Loquillo, lo que ha contribuido a ampliar su visibilidad.

Este barbero de Zaragoza ha creado su propia escuela en el negocio

El crecimiento del proyecto no se ha limitado al servicio al público. La barbería ha desarrollado también su propia academia, ubicada en la avenida de Madrid, con cursos diseñados para formar barberos profesionales.

El método de trabajo busca que los alumnos adquieran las competencias necesarias para incorporarse al mercado laboral al finalizar la formación. De hecho, algunos estudiantes ya se han integrado posteriormente en las propias barberías del grupo.

Actualmente, La Barbería del Tío Jorge mantiene su actividad en horario de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 20:30, y los sábados de 10:00 a 14:00.