El manjar de dioses que sólo se come durante el invierno en Aragón, pero nadie más en España lo conoce

En pocos sitios se sienten más españoles que en Aragón, pero tienen varios rasgos distintivos respecto al resto del país. Lenguas aragonesas, fiestas únicas y una gastronomía que muy poca gente conoce.

Y es que los aragoneses tienen un plato típico, que sólo se cocina durante los meses de invierno. De hecho, es habitual verlo en las cenas de Navidad. Por supuesto, hablamos de los cardos en salsa de almendras.

Como suele ocurrir con los platos típicos de Aragón, se trata de una receta humilde, de las de toda la vida, pero que conquistan por su cremosidad y sabor suave. Lo mejor de todo es que se puede disfrutar como cena ligera o como entrante para algo más contundente.

El plato típico de Aragón que sólo se disfruta en invierno

El cardo es una verdura típica de los meses fríos y su consumo está muy ligado a las fiestas navideñas. Por ejemplo, en Aragón es difícil encontrar una mesa de Nochebuena en la que no aparezca en el menú.

Pero si no lo has probado, estás a tiempo. Es perfecto si hace frío. La clave está en el equilibrio entre el sabor ligeramente amargo y la salsa de almendras, mucho más suave y cremosa. Conquista hasta a los que no les gustan las verduras.

Ahora se consume en ciudades como Zaragoza, pero su origen está en las zonas rurales de Aragón, donde el cardo se cultivaba y preparaba de forma artesanal.

Hoy en día hacer la receta es más sencillo porque muchos optan por comprar el cardo ya cocido en conserva. Esto es una alternativa práctica que mantiene casi intacto el sabor, y permite ahorrarte tiempo en la cocina.

Cómo preparar cardos en salsa de almendras si nunca lo has cocinado

La elaboración es más sencilla de lo que parece. Sólo necesitas algo de paciencia. Primero, se sofríen dos dientes de ajo picados en aceite de oliva. Cuando empiezan a dorarse, se añade la harina junto a las almendras molidas, removiendo bien para que se tuesten ligeramente.

A continuación, se incorpora la leche poco a poco, sin dejar de mover, hasta obtener una salsa cremosa. Se deja cocinar durante unos 15 minutos y se ajusta de sal, pimienta y nuez moscada.

Mientras tanto, puedes tostar unas almendras crudas que servirán de decoración y aportarán un toque crujiente. Por último, se añade el cardo escurrido a la salsa y se cocina todo junto unos 10 minutos más.

El resultado es un plato suave, delicado y muy reconfortante, ideal para servir caliente o templado. Algunas versiones incluyen taquitos de jamón serrano, aunque la receta tradicional no lo hace.

Qué ingredientes necesitas para preparar el plato más desconocido de Aragón

Por suerte, hay platos de invierno muy fáciles de hacer, pero la gran ventaja del cardo en salsa de almendras es que sólo necesitas un puñado de productos básicos, y son bastante económicos.

Para hacer cardos con almendras para cuatro personas necesitas lo siguiente: