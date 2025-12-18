Ni panettone ni turrón: este dulce tradicional de Aragón es el gran protagonista en las mesas de Navidad

Este dulce tradicional de Aragón es el gran protagonista en las mesas de Navidad, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Son momentos de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa estas fiestas. A la hora de comprar un buen aliado de la mejor sobremesa posible, nada mejor para hacerlo que con la ayuda de esta mezcla de ingredientes que pueden ser esenciales.

Nos hemos acostumbrado a disfrutar de un turrón que ha acabado siendo el rey de la mesa en estos días. Por lo que, quizás deberemos empezar a cuidar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede hacerse realidad. Son tiempos de poner un toque dulce en nuestra casa, de esta manera conseguiremos un extra de alegría en unos días en los que la magia acaba siendo la gran protagonista de estas jornadas. El panettone ha llegado hace poco, pero ha acabado siendo uno de los imprescindibles para el café y las largas charlas de estos días de fiesta.

Ni turrón ni panettone

El panettone lleva unos años siendo el gran protagonista de estos días en los que cada uno de estos elementos acabarán llegando a nuestro día a día. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que este dulce italiano estaría en todos los supermercados y en las pastelerías de media España.

Ha llegado muy lejos por ese toque mantecoso en una masa que nos recuerda el clásico roscón de Reyes con algunos matices. La fruta que se usa para darle el toque fresco, siempre acabará siendo un plus que no podemos dejar escapar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Ese toque de chocolate que nunca falla puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha desconocíamos, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Hay algunos ingredientes que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de conocer qué postres pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa con postres que no necesariamente llegan de lejos, sino que simplemente podremos descubrir lo mejor de esta receta nacional, de Aragón que acabará siendo un elemento ganador.

Este es el dulce tradicional de Aragón es el gran protagonista en Navidad

Esta Navidad no podemos dejar escapar un dulce tradicional de Aragón que es una auténtica delicia en todos los sentidos. Es un buen básico para sumergirnos de lleno en una mezcla de sabores y de elementos que pueden ser claves en estos días.

Los expertos de Casa Mira nos explican que: «Es curioso que un dulce de procedencia árabe de la época medieval termine llevando un nombre francés. Está claro que los acontecimientos históricos, a veces, nos regalan curiosidades inesperadas que se ven reflejadas en cosas tan cotidianas como puede ser el nombre de un dulce tradicional. Lo cierto, es que fueron los árabes, a su paso por la Península, los que nos obsequiaron con la estupenda receta del guirlache. Los mismos árabes que introdujeron el turrón, elaborado con miel y almendras (aquí te dejamos la receta de turrón de almendra casero). Sin embargo, el guirlache no tuvo mucha fama, ya que, en aquellos tiempos medievales, el azúcar y la almendra eran productos que pocos bolsillos podían permitirse. Tuvieron que llegar los franceses y su opulencia, en el siglo XIX, para popularizar la receta del guirlache en España. Especialmente en la zona de Aragón, Cataluña y Valencia, el guirlache tuvo mucho éxito, así como el turrón, ya que eran zonas donde abundaban estos ingredientes. Así que, además de la tradición de tomar guirlache, también heredamos su nombre, que procede del francés, “grillage”, lo que quiere decir “algo tostado».

Siguiendo con la misma explicación: «Su receta más sencilla consiste, simplemente, en hacer, en una sartén, un caramelo con el azúcar, añadirle las almendras enteras y con piel, y remover para que se queden bien impregnadas. A continuación, las extendemos sobre una fuente de horno donde, previamente, habremos colocado un papel antiadherente. Con un rodillo impregnado de aceite, aplastamos hasta dejar una fina capa. Se deja enfriar y se corta en porciones. Como dice el dicho “cada maestrillo tiene su librillo”, así que, a lo largo de la historia, según la localidad en la que nos encontremos, hallaremos una receta del guirlache distinta. Algunas incluyen zumo de limón y, otras, miel. Sea como sea, el guirlache es un dulce estupendo para consumir durante todo el año y una de nuestras especialidades».