Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, ha advertido de que la patronal irá a los tribunales si el Ministerio de Trabajo decide blindar los pluses en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de manera que se limite que el nuevo aumento para 2026 quede absorbido por dichos pluses. «Eso no se puede hacer porque el Estatuto de los Trabajadores marca que eso no es así», ha expuesto Garamendi en declaraciones a los medios.

Según CEOE, el Ministerio de Trabajo quiere evitar que si una persona cobra un determinado plus salarial (como por ejemplo antigüedad o nocturnidad), este absorba la subida del SMI, como reclaman las organizaciones sindicales CCOO y UGT, para lo que está preparando la transposición de la directiva europea de salarios mínimos con el objetivo de blindar los complementos económicos salariales y que estos no absorban las subidas del salario mínimo.

En concreto, la transposición de la directiva europea se encontraría ya en consulta pública y la intención de la cartera de Yolanda Díaz es llevarla como un texto aparte de la subida del SMI para 2026. Así, para Garamendi, el blindaje a la absorción del SMI por parte de los pluses es «otra locura», porque supondría que en algunos casos el salario mínimo pudiera subir hasta «un 20% y un 25%, y considera que el Ministerio de Trabajo está jugando con «cosas que no son legales».

Garamendi alerta de que se romperían muchos convenios

«Es que, además, rompería muchos convenios porque directamente una empresa podría tener hasta distintos salarios, porque puede haber complementos distintos en una plantilla», ha afirmado Garamendi.

En esta misma línea, Garamendi ha criticado el debate generado en torno a si la nueva subida del SMI tributará o no y ha pedido que se deflacte la tarifa del IRPF como ha venido pidiendo desde hace tiempo la CEOE para que la gente «tenga dinero en el bolsillo».

«Supone muchos millones que está ingresando el Estado. Son temas que no se tiene que jugar tan a la ligera», ha añadido el presidente de la CEOE.

Dudas sobre el Comité de Expertos del SMI

Sobre el salario mínimo, el presidente de la CEOE ha asegurado que «duda» sobre el Comité de Expertos que ha recomendado que el SMI suba un 3,1% en 2026 si no tributa o un 4,7% si tributa.

Los expertos a los que ha acudido un año más el Ministerio de Trabajo han recomendado elevar esta renta mínima para 2026 en casi 37 euros al mes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, si se decide que siga exento de tributación, o subirlo en cerca de 56 euros mensuales, hasta los 1.240 euros al mes, si se opta por su tributación en el IRPF.

Garamendi ha criticado las encuestas usadas por el grupo de expertos para calcular el salario medio a partir del que se plantean las propuestas de revalorización del salario mínimo, ya que se excluye a sectores como el agrario o servicios domésticos, donde están los salarios más bajos.

«Parece ser que, afortunadamente, pues lo ha visto también Economía, lo ha visto también Hacienda, y entonces dicen no, pues ahora vamos a aplicar el IPC, porque dicen es lo que nos dice el Gobierno. Unos expertos tienen que hacer un informe, pero no lo que diga el Gobierno si quieren ser independientes», ha añadido.