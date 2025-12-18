Una nueva DANA está a punto de llegar a España: la AEMET lo confirma y estas son las zonas afectadas

La AEMET lo confirma y estas son las zonas más afectadas por una nueva DANA que está a punto de llegar a España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con una serie de novedades destacadas que pueden llegar a ser especialmente complicadas. Los expertos no dudan en darnos algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que todo puede pasar. Este invierno que, apenas acaba de empezar, puede acabar dándonos más de una sorpresa del todo inesperada en temas del tiempo.

Los expertos de la AEMET no dudarán en estar pendientes de un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una forma que quizás nos acabe perjudicando por momentos. Ver en los mapas del tiempo la llegada de una DANA es algo que puede acabar de darnos algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unas fechas muy señaladas. En breve empiezan las vacaciones que deberemos empezar a ver llegar de la misma forma que lo hace un nuevo episodio de lluvias abundantes.

Está a punto de llegar a España una nueva DANA

Una nueva DANA está a punto de llegar a España, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en especial cuando tenemos en cuenta lo que parece que acabará siendo una realidad. Son tiempos de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Con la mirada puesta a un giro radical que, sin duda alguna tocará empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha desconocíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con una previsión del tiempo que, sin duda alguna, puede acabar siendo la que nos afectará de lleno.

España se prepara para recibir más y más lluvias, en unos días en los que el tiempo parece que no quiere abandonarnos. Tenemos por delante un destacado momento del año en el que tocará empezar a ver llegar unas lluvias que pueden ser un problema para la movilidad.

En especial, si tenemos en cuenta que están a punto de llegar en el peor momento del año. Justo cuando tocará empezar a ver llegar este giro destacado en el tiempo que estaríamos esperando.

La AEMET confirma que estas son las zonas más afectadas por la DANA

La nueva DANA parece que acabará siendo una realidad en estos días en los que la inestabilidad puede ser un problema. Llega un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un momento de cambios que, sin duda alguna, tocará ver materializarse.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se prevé la entrada en la Península y Baleares de un sistema de bajas presiones desde el norte que introducirá una masa de aire polar y dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas si bien menos probables en la fachada central mediterránea. Las precipitaciones serán persistentes en litorales occidentales de Galicia, el oeste del Sistema Central, Ibérica norte, regiones de la Bética y principalmente en Estrecho, Ceuta y litorales norte de Álborán con probabilidad de ser fuertes y ocasionalmente con tormenta. No se descartan localmente fuertes en zonas de Cataluña y Baleares. Nevará en los principales entornos de montaña y zonas aledañas próximas por encima de 1000-1100 metros en el cuadrante noroeste bajando al final a 600-900 m, en el sureste por encima de 1400 m y en el resto de 1000-1200 m. Nieblas en regiones de montaña, depresiones del noreste y brumas frontales. Descenso generalizado de las temperaturas, más acusado el de las máximas si bien en la fachada mediterránea y Baleares se esperan más suaves. Heladas débiles en regiones de montaña del interior y zonas aledañas de la meseta Norte, localmente moderadas en Pirineos y Cantábrica. Ligeros cambios en Canarias predominando los descensos».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará de sur y suroeste con intervalos de moderado en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte al principio en litorales del Cantábrico, moderado del oeste rolando a componente norte en los de Galicia. En Alborán y Estrecho poniente con intervalos de fuerte y moderados del suroeste en el resto del área mediterránea. En Canarias viento flojo de noreste rolando a norte y amainando».

Los expertos no dudan en activar las alertas en unas partes del país que pueden ver llegar la lluvia y la nieve de forma inusual, el nordeste y sobre todo, a partir de este miso domingo, será una de las partes del país más afectadas por este frente. Después de una semana de inestabilidad, seguirán las lluvias y hasta la nieve que acabarán siendo una dura realidad para muchos.